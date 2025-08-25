En raison de travaux de réfection - LA BIOSPHÈRE SERA FERMÉE TEMPORAIREMENT DU 15 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Étant donné la présence de deux chantiers importants menés simultanément sur le site de la Biosphère, Espace pour la vie annonce la fermeture temporaire du musée du 15 septembre au 17 novembre prochain.

Ces chantiers ont cours dans l'optique de mettre à niveau les installations et d'améliorer l'expérience des visiteurs et visiteuses. Cette fermeture permettra de limiter les impacts sur tous et d'optimiser la durée du chantier.

Notons par ailleurs que certains travaux de moindre ampleur se poursuivront après la réouverture, jusqu'en 2026, entraînant certains désagréments. Cependant les trois expositions qui constituent l'offre principale du musée et sont des expositions majeures demeureront ouvertes :

Transformer , une exposition captivante du Vitra Design Museum qui explore le rôle crucial du design dans la transition énergétique;

, une exposition captivante du Vitra Design Museum qui explore le rôle crucial du design dans la transition énergétique; Renversant , une expérience immersive, personnalisée et interactive;

, une expérience immersive, personnalisée et interactive; Ainsi qu'une toute nouvelle exposition, Emolab, qui s'intéresse à la science des émotions liées aux changements climatiques.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

