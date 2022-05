L'importante recapitalisation du chef de file en Amérique du Nord dans les services de formulation pharmaceutique orale solide et de fabrications de médicaments pour les essais cliniques permettra d'accélérer la croissance, y compris en intervenant sur le plan de l'expansion des laboratoires de pointe et de nouvelles installations de fabrications selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

LYON, France et MONTRÉAL et LAVAL,QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - ArchiMed, spécialiste transatlantique de financement dans le domaine des soins de santé et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, annoncent aujourd'hui une prise de participation significative dans Corealis Pharma. Le partenariat permettra d'étendre encore davantage les services de développement de médicaments de haute qualité qu'offre Corealis à titre d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de petite et moyenne taille.

Fondée en 2005 et basée à Laval, Corealis s'est bâti une réputation enviable sur le marché nord-américain, au chapitre du développement de formulation et de la fabrication de médicaments oraux solides, sous forme de comprimés, de gélules et de granules, pour les phases précliniques et cliniques.

« ArchiMed et la CDPQ ont compris notre stratégie et nous ont proposé une thèse d'investissement attrayante », a déclaré Yves Roy, président de Corealis. « Comme nous, nos nouveaux investisseurs saisissent le potentiel important de cette industrie et comprennent ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. En tant que partenaires, nous serons en mesure de tirer parti de notre leadership sur le marché, de développer de manière agressive nos forces scientifiques en matière de la R-D de même que nos processus de fabrication conformes aux bonnes pratiques de fabrication (GMP) ». À la suite de cette transaction, Yves Roy et ses collègues fondateurs, Patrick Gosselin et Yves Mouget, demeurent pleinement parties prenantes de Corealis.

« Avec l'expertise de Corealis, l'influence de la CDPQ et notre connaissance du contexte international dans le domaine des soins de santé, nous avons formé l'alliance idéale pour progresser rapidement dans une industrie en plein essor », affirme Robin Filmer-Wilson, associé d'ArchiMed. Depuis 2019, le chiffre d'affaires de Corealis a enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 15 %, un rythme qui correspond à la hausse de la demande mondiale soutenue en matière d'externalisation de la formulation de médicaments, de qualité de conception et d'un environnement très réglementé. L'opération a été conclue par le truchement de l'équipe des Services pharmaceutiques d'ArchiMed, avec la collaboration de MedTalents® d'ArchiMed, un réseau mondial de cadres supérieurs associés d'ArchiMed qui repèrent et facilitent les opérations, en plus de prodiguer des conseils à leur égard de même qu'auprès de sociétés de portefeuille.

« La CDPQ reconnaît la grande expertise des cofondateurs de Corealis et est heureuse de prendre une participation, aux côtés d'ArchiMed, dans cette entreprise québécoise de services pharmaceutiques qui s'illustre ici comme en Amérique du Nord », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Corealis est un maillon important du secteur pharmaceutique au Québec, une industrie qui présente de bonnes perspectives de croissance. »

À PROPOS D'ARCHIMED

Disposant de bureaux aux États-Unis et en Europe, ArchiMed est une société d'investissement de premier plan qui met exclusivement l'accent sur le secteur des soins de santé. Sa combinaison d'expertise opérationnelle, médicale, scientifique et financière permet à ArchiMed d'intervenir à titre de partenaire stratégique et financier auprès d'entreprises nord-américaines et européennes dans le domaine des soins de santé. Parmi les domaines auxquels elle accorde le plus d'intérêt figurent les produits et services biopharmaceutiques, les outils des sciences de la vie, les dispositifs et technologies médicaux, les diagnostics, les technologies de la santé et la santé des consommateurs. ArchiMed aide ses partenaires à internationaliser leurs activités, à acquérir, à innover et à développer leurs produits et services. Au cours des 20 dernières années, l'équipe de direction d'ArchiMed a géré et investi directement dans plus de 80 entreprises dans le domaine des soins de santé de petite et grande envergure à travers le monde, celles-ci représentant au total une valeur de plus de 50 G€. Par le truchement de ses divers fonds, ArchiMed gère des actifs de 5 G€. Depuis sa création, ArchiMed est un investisseur d'impact engagé, directement comme par le truchement de sa fondation Eurêka. www.archimed.group

À PROPOS DE COREALIS PHARMA

Fondée en 2005, COREALIS Pharma Inc. est une société privée, partenaire des industries pharmaceutiques et de biotechnologie, effectuant sur une base contractuelle le développement galénique et la fabrication de matériel d'essai clinique de formes posologiques orales solides (comprimés, capsules et granules). Les services offerts à l'interne s'étendent de la caractérisation des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) jusqu'à la fabrication de matériel clinique, par une équipe professionnelle appliquant la science et la technologie appropriées à chaque phase d'un projet. Nos laboratoires et installations de fabrication modernes, situés dans la Cité de la Biotech à Laval (Québec, Canada), permettent à nos experts de réaliser avec succès les mandats les plus complexes en formulation et fabrication de matériel clinique. Les installations et processus qualité de COREALIS Pharma sont en parfaite conformité avec les directives de l'ICH ainsi qu'avec les exigences réglementaires relatives aux études cliniques des différents pays (États-Unis, Europe et Canada). L'objectif de COREALIS Pharma est de fournir à ses clients pleine satisfaction en offrant des services de haute qualité dans la prestation de produits pharmaceutiques conformes à la phase, et ce à temps, chaque fois.

www.corealispharma.com

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

