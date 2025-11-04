OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Suivant la longue tradition du Souvenir, la Monnaie royale canadienne a lancé une pièce commémorative de 2 $ pour souligner le 25e anniversaire du rapatriement du Soldat inconnu. Le lieu du dernier repos du Soldat inconnu, au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, est un symbole vénéré de devoir, de courage et de sacrifice. La pièce a été dévoilée aujourd'hui par des représentants de l'armée et du gouvernement présents à la cérémonie à la chandelle de la Semaine des anciens combattants à Ottawa - un rite solennel organisé par Anciens Combattants Canada et le Musée canadien de la guerre. La mise en circulation est prévue le 5 novembre 2025.

« Symbole puissant, la Tombe du Soldat inconnu représente les plus de 120 000 Canadiens et Canadiennes qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la liberté, explique l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. Pour les familles qui n'ont pas de tombe sur laquelle se recueillir, cet endroit sacré offre réconfort, communion et apaisement. Non seulement cette pièce souligne le 25e anniversaire de l'inhumation, mais elle contribue à préserver le fier héritage de nos héros tombés au combat, dont le sacrifice ne sera ainsi jamais oublié. »

« Cette pièce de 2 $ est un puissant symbole de mémoire pour tous les Canadiens. Alors que nous marquons le 25e anniversaire du rapatriement de notre Soldat inconnu, elle nous rappelle le courage et l'engagement profonds dont ont fait preuve tous ceux qui ont servi, déclare l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national. La Monnaie royale canadienne a accompli un travail remarquable en créant un hommage qui circulera d'un océan à l'autre, incitant chaque Canadien à s'arrêter, à réfléchir et à ne jamais oublier l'héritage du devoir et de l'engagement qui fait la force de notre nation. »

La dépouille du Soldat inconnu est arrivée en sol canadien en provenance d'un cimetière militaire de la Première Guerre mondiale situé près de Vimy, en France, en mai 2000. Pendant trois jours, le cercueil du Soldat a été exposé dans le Hall d'honneur de l'édifice du Centre du Parlement, où des milliers de Canadiennes et de Canadiens sont venus lui rendre hommage. Le 28 mai, la dépouille a été envoyée vers son dernier repos, avec tous les honneurs militaires, dans un sarcophage de granit et bronze au Monument commémoratif de guerre du Canada.

La Tombe du Soldat inconnu est un point central symbolique du Souvenir national : un lieu où les Canadiennes et Canadiens peuvent se recueillir dans la gratitude et réfléchir à toutes les personnes qui ont porté l'uniforme.

« La Monnaie royale canadienne entretient une longue et fière tradition pour ce qui est d'honorer le service et les sacrifices des anciens combattants et des membres actifs des Forces armées canadiennes en créant des pièces qui racontent et gravent dans la mémoire de façon unique les récits les plus importants du Canada, souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Notre souhait est que les Canadiennes et Canadiens qui mettent la main sur cette pièce seront portés à réfléchir au courage et au dévouement de celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime ou ont placé la patrie avant leur propre intérêt pour défendre le Canada. »

Œuvre de l'artiste canadienne Mary-Ann Liu - qui a également signé le relief de bronze sur la Tombe du Soldat inconnu -, le motif sur le disque central au revers de la pièce présente une vue de ladite Tombe à hauteur d'homme, devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. Derrière la Tombe se dressent les silhouettes de quatre sentinelles représentant l'ensemble des militaires qui servent ou ont servi le pays.

Un coquelicot rouge sur la version colorée vient compléter cette image émouvante en l'honneur du sacrifice et du service national. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

Le tirage de la pièce est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. En circulation dès le 5 novembre, cette nouvelle pièce commémorative de 2 $ arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces de deux dollars.

Il est aussi possible de se procurer une carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative (colorée et non colorée) présentées dans un emballage-présentoir illustré. Des rouleaux spéciaux de 25 pièces - en versions colorée et non colorée - sont également offerts.

Voici d'autres produits de collection inspirés de la pièce de circulation :

Pièce de 100 $ en or pur 2025 - La Tombe du Soldat inconnu (2000-2025)

Dollar épreuve numismatique en argent 2025 - La Tombe du Soldat inconnu (2000-2025)

Ensemble épreuve numismatique en argent fin 2025 - La Tombe du Soldat inconnu (2000-2025) avec placage d'or sélectif

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'histoire et l'importance de la Tombe du Soldat inconnu au www.monnaie.ca/soldatinconnu.

Les images de la pièce sont présentées ici.

