MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - En collaboration avec le partenaire du mois de juin, Vacances Sunwing donne encore plus de raisons aux Canadiens de réserver leurs vacances bien méritées dans une propriété Princess Hotels & Resorts au Mexique, en République dominicaine ou en Jamaïque. Des hôtels modernes situés dans des emplacements prisés, dotés d'une conception architecturale qui se marie parfaitement à un environnement naturel magnifique, des plages immaculées et des commodités de luxe. Les propriétés Princess offrent aux clients des avantages d'une durée limitée pour leur permettre de vivre une escapade estivale dans les tropiques ou prendre de l'avance sur la réservation de leurs vacances hivernales, à moindre coût.

Partenaire du mois: Princess Hotels & Resorts (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Durant tout le mois de juin, les voyageurs qui réservent dans certains hôtels Princess du Mexique et de la République dominicaine, avant le 30 juin 2025 pour un voyage ayant lieu d'ici le 22 décembre 2025, peuvent bénéficier des avantages suivants :

Les propriétés uniques Princess, proposant des atmosphères et des expériences de vacances sans pareilles, se trouvent également en Jamaïque, où la chaîne hôtelière vient tout juste d'ouvrir deux nouveaux complexes balnéaires luxueux en octobre 2024 : Princess Senses The Mangrove, une destination réservée aux adultes, et Princess Grand Jamaica, un centre de villégiature familial exclusif aux clients de Vacances Sunwing. En réservant en juin, les Canadiens qui souhaitent découvrir les soins de renommée du Princess dans le joyeux rythme de la Jamaïque peuvent également profiter des avantages à durée limitée suivants :

Princess Senses The Mangrove

Les suites qui ne font pas partie de la catégorie Platinum recevront une commodité de bienvenue supplémentaire;

La suite Platinum avec accès piscine compte des valeurs ajoutées telles qu'un déjeuner flottant et un massage suédois de 30 minutes;

La suite junior Platinum comprend des valeurs ajoutées telles qu'un déjeuner au lit et un massage suédois de 30 minutes.

Princess Grand Jamaica

Les enfants séjournent gratuitement du 1 er juin au 19 décembre 2025;

juin au 19 décembre 2025; Les clients âgés de 13 ans et plus ont un accès illimité aux jeux de réalité virtuelle;

Les clients réservant une suite Platinum bénéficient de valeurs ajoutées, notamment une séance de photos en famille et un déjeuner dans la suite.

Et de plus, les voyageurs courent la chance de gagner un forfait vacances de sept nuitées tout inclus pour deux personnes au Princess Grand Jamaica s'ils remplissent le formulaire sur Sunwing.ca/fr. Pour plus de renseignements ou pour réserver une escapade et profiter des avantages offerts par les hôtels Princess, les voyageurs doivent communiquer avec leur conseiller en voyages ou visiter Sunwing.ca/fr d'ici le 30 juin 2025.

*Des restrictions s'appliquent.

