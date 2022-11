LG publie un guide pour le temps des Fêtes avec des idées de cadeaux, des recettes et bien plus encore

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Alors que les Canadiens se préparent à profiter pleinement du temps des Fêtes, LG Electronics Canada (LG) offre des idées de cadeaux et une inspiration festive, grâce à la publication de son catalogue du temps des Fêtes 2022.

Au Canada, le froid n'empêche pas les bons moments : au contraire, le temps des Fêtes est l'occasion idéale pour passer à la vitesse supérieure. Partout au pays, les gens et les familles se préparent aux lumières vives, aux repas festifs et aux cadeaux.

Le catalogue du temps des Fêtes 2022 de LG offre les bons moments de la vie à toutes les personnes qui ont été sages, qu'il s'agisse d'un joueur, d'un entrepreneur, d'un cinéphile, d'un passionné de la mode, ou de toutes ces personnes. Ce catalogue exclusif présente les dernières nouveautés de LG avec sa gamme de produits de 2022, ainsi que des recettes festives du temps des Fêtes d'Anna Olson, célèbre chef et partenaire de longue date de LG, des messages de Kevin Wendt, ambassadeur de l'innovation à LG, et de Melissa Maker, experte en nettoyage.

« Que ce soit un aspirateur-balai sans fil, une élégante armoire à vapeur au fini miroir ou encore la toute dernière technologie en matière de téléviseur OLED, le catalogue du temps des Fêtes 2022 de LG donne vie aux innovations qui font en sorte que la vie est belle », déclare Robin Powell, vice-président du marketing de LG Electronics Canada. « Nous avons très hâte d'inspirer les Canadiens, que ce soit lors des réceptions, de l'échange de cadeaux, ou les deux, pendant qu'ils se préparent pour le temps des Fêtes. »

Pour télécharger la version numérique du catalogue du temps des Fêtes 2022, cliquez ici. La liste complète des produits du guide cadeaux 2022 de LG se trouve ci-dessous. Des images des produits en haute résolution et des fiches techniques sont disponibles sur demande.

Liste des produits de 2022 de LG :

De la part de M. Powell : « Au nom de toute la famille LG, nous souhaitons aux Canadiens un magnifique temps des Fêtes et leur souhaitons une saison remplie de plaisirs et de bons moments festifs. »

Pour en savoir plus, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

