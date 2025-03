Une technologie de pointe aide les femmes à simplifier leurs communications et à accroître leur efficacité dans le cadre de leur activité professionnelle

NEW YORK, le 9 mars 2025 /CNW/ - Les femmes jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'ensemble des industries, en tant que cheffes d'entreprise, entrepreneures, scientifiques, conceptrices et innovatrices. Elles apportent leurs contributions dans divers domaines, favorisant le changement et créant de la valeur. Pourtant, elles font souvent face à des défis complexes en matière de gestion de l'information, de l'organisation de réunions sur différents fuseaux horaires à la prise de décisions à enjeux élevés.

RecDot, la solution de transcription et d'enregistrement alimentée par l'IA de viaim , une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions de bureau intelligent, transforme la façon dont les femmes s'acquittent de leurs tâches quotidiennes dans le cadre de leurs activités professionnelles, assurant une communication transparente et une productivité accrue.

Jessica Tan, cadre supérieure d'une entreprise technologique multinationale, est un exemple de la femme au travail moderne. Gérant des projets sur différents fuseaux horaires, elle assiste à de multiples réunions, produit des rapports et prend des décisions critiques au cours d'une journée de travail typique, tout en trouvant un équilibre afin d'assumer ses responsabilités à la maison. Grâce aux fonctions d'enregistrement instantané et de transcription de l'IA de RecDot, elle économise en moyenne cinq heures par semaine et améliore sa concentration de 30 %.

« Aujourd'hui, les femmes qui travaillent doivent constamment composer avec de multiples rôles et responsabilités, de la direction d'initiatives stratégiques au mentorat d'équipes, tout en trouvant un équilibre avec leurs engagements personnels. « Pourtant, un récent rapport 2024 de McKinsey & Company, Women in the Workplace Report, montre que plus de 70 % des femmes cadres sont aux prises avec le fardeau du travail cognitif invisible », a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim. « RecDot a été conçu pour 'écouter' les besoins des femmes, transformant l'information dispersée en efficacité structurée. Qu'il s'agisse de surmonter les barrières linguistiques dans les réunions mondiales ou de gérer les appels urgents, notre technologie axée sur l'IA garantit que les femmes n'ont pas à choisir entre leur carrière et leur vie personnelle. »

RecDot s'intègre parfaitement aux horaires exigeants de Jessica. Au cours de ses déplacements quotidiens, elle consulte sa liste de choses à faire, que RecDot transcrit dans une feuille de tâches organisée, synchronisée sur ses appareils. Lorsque Jessica reçoit l'appel urgent d'un client clé ou d'un partenaire de l'industrie, la fonction d'enregistrement instantané de RecDot capture et transcrit des détails clés, veillant à ce que Jessica ne rate jamais des informations importantes. Au travail, les réunions impromptues dans les couloirs et les appels de dernière minute ne sont plus un défi, grâce à la transcription des appels en temps réel de RecDot. Et lorsque Jessica organise des réunions internationales tard le soir, l'outil alimenté par l'IA génère des scripts traduits précis avec un taux de précision impressionnant de 98 %.

Grâce à ses capacités avancées en matière d'IA, RecDot redéfinit l'efficacité au travail, permettant aux professionnelles de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En cette Journée internationale des femmes, viaim invite celles qui travaillent à faire l'expérience du pouvoir de RecDot et à adopter une approche plus intelligente et plus équilibrée du travail et de la vie personnelle.

