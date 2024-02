REGINA, SK, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Financement agricole Canada (FAC) est fière d'annoncer que 143 210 277 repas ont été fournis dans le cadre de la 20e édition d'En campagne contre la faim.

Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC, a annoncé les résultats lors de la conférence Nourrir l'avenir tenue à Ottawa.

« Le total remarquable des dons amassés cette année témoigne du travail acharné et du soutien de nos partenaires exceptionnels d'un bout à l'autre du Canada, mentionne Mme Hendricks. Plus que jamais, nous voyons des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des épiciers qui réduisent le gaspillage alimentaire et aident à nourrir les Canadiennes et les Canadiens dans le besoin. Le système agroalimentaire canadien a uni ses efforts dans le cadre d'En campagne contre la faim, et les résultats de cette année prouvent que l'union fait la force. »

Pour marquer le 20e anniversaire d'En campagne contre la faim, FAC a versé un million de dollars en contrepartie des nouveaux dons, ce qui a contribué à faire grimper la somme totale recueillie. Les fonds de contrepartie de FAC seront versés à Banques alimentaires Canada et à Deuxième Récolte Canada. Ces organismes achemineront le financement vers des collectivités rurales et éloignées mal desservies qui ont besoin de soutien. Parmi les banques alimentaires canadiennes, 29 % se trouvent dans des collectivités rurales et éloignées où les aliments sont souvent plus dispendieux et difficilement accessibles.

Un Canadien sur six souffre de la faim chaque jour, et FAC s'est fixée comme objectif de favoriser davantage la collaboration et l'innovation afin d'acheminer des aliments à ceux et celles qui en ont besoin et, par la même occasion, de trouver des solutions à des problèmes importants comme le gaspillage alimentaire.

« Ce serait merveilleux si un jour En campagne contre la faim n'était plus nécessaire, mais la réalité est que les besoins augmentent et, en tant qu'industrie, nous avons l'obligation d'y répondre, affirme Mme Hendricks. Je tiens à remercier toutes les personnes œuvrant dans le système agroalimentaire canadien qui ont mis à contribution leurs ressources, leurs idées et leur dynamisme cette année. J'invite d'autres partenaires de l'industrie à se joindre à nous dans la prochaine année pour voir les changements que nous pouvons apporter ensemble. »

Les donateurs du programme En campagne contre la faim fournissent des aliments à des organismes d'aide alimentaire qui soutiennent les collectivités partout au Canada. En campagne contre la faim permet de fournir des aliments nutritifs aux gens dans le besoin en redistribuant les surplus alimentaires qui, autrement, seraient gaspillés.

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne et se consacre exclusivement à l'industrie qui nourrit la planète. Les employés de FAC ont à cœur la réussite à long terme des personnes qui produisent et transforment les aliments canadiens et montrent leur soutien en offrant des solutions de financement souples, de l'information, des connaissances ainsi que les logiciels de gestion d'entreprise AgExpert. FAC propose une combinaison d'expertise et de services conçus pour répondre aux besoins complexes et changeants des entreprises agroalimentaires. À titre de société d'État à vocation financière, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

