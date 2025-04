Les clients en quête de vacances peuvent profiter de tarifs réduits, de surclassements de chambre, de valeurs ajoutées exclusives à Sunwing, et bien plus

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le printemps est dans l'air, emmenant avec lui une nouvelle promotion du partenaire du mois de Vacances Sunwing dans les propriétés Iberostar Hotels & Resorts Cuba. Les Canadiens qui réservent avant le 30 avril 2025 pour voyager d'ici le 31 octobre 2025 peuvent mettre la main sur des tarifs réduits d'une durée limitée, des surclassements de chambre* dans les hôtels participants des collections Star Relax et familiale Star d'Iberostar et des valeurs ajoutées* exclusives aux clients de Vacances Sunwing, comme un cocktail de bienvenue, l'enregistrement privé et bien plus.

Iberostar Origin Laguna Azul, Varadero, Cuba (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

De plus, les vacanciers ont aussi la chance de gagner l'un des trois fabuleux forfaits vacances tout compris au Iberostar Selection Esmeralda, au Iberostar Origin Tainos ou au Iberostar Origin Daiquiri, qui se dérouleront entre le 1er mai et le 21 décembre 2025, en remplissant le formulaire de participation au Sunwing.ca.

Parmi les propriétés participantes de ce mois-ci, l'hôtel familial Iberostar Selection Varadero est grandement apprécié, notamment grâce à la plage immaculée de sable blanc, les commodités pratiques, l'aire de jeux aquatiques et les sports nautiques gratuits comme le kayak, la planche à voile ou le voilier. Pour les plus curieux, Varadero réserve tout un monde hors de l'enceinte de l'hôtel, rempli d'attraits culturels, de centres commerciaux et bien plus, de même que La Havane qui est facilement accessible en voiture.

Niché dans la destination balnéaire de Cayo Coco, l'Iberostar Origin Playa Pilar est une option tout compris abordable pour ceux qui voyagent avec leur famille, qu'elle soit petite ou grande. L'hôtel est situé à proximité des principales attractions de la région et à moins d'un kilomètre de la populaire plage de Playa Pilar. Sur place, les vacanciers peuvent profiter des nombreuses piscines du complexe et des activités quotidiennes comme le tai-chi et les cours de danse ou encore s'amuser au miniclub supervisé pour enfants.

L'Iberostar Origin Playa Alameda est une propriété très populaire réservée aux adultes qui propose des escapades intimes et relaxantes sur la superbe plage de Varadero. Au-delà de son magnifique terrain avec un boulevard entouré de jardins tropicaux luxuriants, les vacanciers adoreront tout ce que l'hôtel a à offrir, qu'il s'agisse de la piscine d'eau douce, des terrains de volleyball de plage et de tennis, des activités sportives terrestres et nautiques non motorisées, du centre de bien-être ($) et plus encore.

En tant que partenaire du mois de Vacances Sunwing, Iberostar Hotels & Resorts Cuba permet aux clients de profiter de ces avantages d'une durée limitée lorsqu'ils communiquent avec un conseiller en voyages ou visitent le Sunwing.ca d'ici le 30 avril 2025.

*Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

