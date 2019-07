En acquérant softTarget, Croesus élargit ses horizons dans l'industrie

« Cette entente constitue une étape importante pour Croesus. En plus d'étendre notre portée dans le domaine de la gestion de patrimoine, ce logiciel de rééquilibrage offre un avantage concurrentiel aux firmes qui s'orientent vers des comptes gérés séparément. Nos clients accéderont à des modèles puissants et à une technologie de rééquilibrage offrant la rapidité, la précision et l'efficience requises pour rester compétitifs au sein du marché », a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus.

iBalance, le produit phare de softTarget combine le rééquilibrage et la gestion de la conformité en temps réel pour les sociétés de gestion de patrimoine privées et institutionnelles ainsi que pour les caisses communes. Une fonction basée sur l'intelligence artificielle fournit des démarches conformes et spécifiques assurant un alignement continu avec les exigences du client, du portefeuille et de l'entreprise.

« Les avantages qu'offrent iBalance sont indéniables. Les entreprises bénéficient d'un processus clé en main, car les équipes centrales de gestion de portefeuille peuvent exécuter de manière transparente des stratégies d'investissement complexes à travers une entreprise entière », a confirmé Claude Laurendeau, président de softTarget.

Conçu pour simplifier la maintenance et la création de portefeuilles pour les comptes gérés unifiés et les structures de ménages gérées unifiées, iBalance applique la déclaration de politique d'investissement, les règles d'entreprise et des modèles pour générer des propositions de rééquilibrage quotidiennes. Ces propositions prennent en compte les stratégies d'optimisation fiscale ainsi que les styles d'investissement produisant ainsi, une vision globale de la gestion de portefeuille pour les professionnels de l'investissement et de la conformité.

« Avec la croissance des actifs qui atteint de nouveaux sommets au niveau des comptes discrétionnaires et les exigences de conformité qui sont de plus en plus strictes, l'industrie a besoin d'une technologie performante sur tous les fronts. Du point de vue de l'intégration du produit, cette acquisition correspond parfaitement à notre vision. Croesus est reconnue pour ses solutions de gestion de portefeuille de premier plan et nous allons maintenant proposer une solution de rééquilibrage de premier ordre. Cette fusion donnera naissance à une solution de gestion de patrimoine suprême », a affirmé David Mastroberardino, Directeur produit.

Fondée en 1987, Croesus est une fintech offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, la chef de file canadienne tire profit d'une expertise et d'un savoir-faire lui permettant d'offrir des produits et services axés sur les besoins de l'industrie des services financiers. Ses solutions de gestion de portefeuille ainsi que ses interfaces de programmation (API) maximisent la performance et son outil d'analyse de données permet aux professionnels en services financiers de prendre des décisions éclairées. À travers les années, Croesus a remporté plusieurs prix en tant que fournisseur de produits de haute qualité, mais aussi en tant qu'employeur de choix. www.croesus.com

