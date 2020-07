TORONTO, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Depuis 2002, le programme Portes ouvertes Ontario de la Fiducie du patrimoine ontarien encourage les Ontariens à découvrir gratuitement les histoires à l'intérieur des lieux historiques les plus uniques et les plus fascinants de la province - des sites culturels et naturels.

Durant la saison 2020, Portes ouvertes Ontario offre aux gens de partout dans la province l'occasion d'explorer le patrimoine et la culture au moyen de visites virtuelles et d'expériences numériques, tandis que nous œuvrons à la reprise des visites et des événements en personne. Jusqu'à ce que nous puissions à nouveau nous rencontrer en personne, la Fiducie invite les Ontariens à se joindre à elle pour faire un voyage virtuel dans l'ensemble de la province!

« Mettant en vedette de nombreux lieux patrimoniaux de l'Ontario et les histoires derrière leurs portes, l'événement Portes ouvertes Ontario en ligne nous rassemble et inspire notre profond sentiment de communauté et notre esprit ontarien, précise Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. J'encourage tous les Ontariens à tomber à nouveau en amour avec leur province en explorant la programmation virtuelle unique qui présente la culture et la place de choix de notre province. »

Portes ouvertes Ontario en ligne comprend des photos, des visites virtuelles, des vidéos, des collections consultables et des jeux et activités en ligne. La Fiducie ajoutera plus de contenu au cours de l'été et de l'automne, en collaboration avec des partenaires de partout dans la province. Nous invitons également les Ontariens à partager leurs propres photos, vidéos et expériences tirées d'anciens événements Portes ouvertes Ontario ou d'endroits spéciaux dans leur collectivité sur les médias sociaux, avec le mot-clic #PortesOuvertesOntario.

« Nous sommes heureux de mettre en ligne l'événement Portes ouvertes Ontario, souligne Beth Hanna, directrice générale de la Fiducie du patrimoine ontarien. Portes ouvertes Ontario en ligne est une occasion intéressante pour les Ontariens de découvrir le patrimoine et la culture des collectivités dans l'ensemble de la province et d'appuyer la reprise des industries de la culture et du tourisme. Nous ne pouvons remercier assez nos collectivités partenaires de leur dévouement et de leur soutien. »

Vous pouvez voir tous les sites en allant à https://www.doorsopenontario.on.ca//fr/index.php/pages/digital-doors-open?p=pages/digital-doors-open. Nous vous invitons à revenir sur le site tout au long de l'été pour voir les endroits qui ont été ajoutés. Assurez-vous de suivre la Fiducie sur les médias sociaux pour connaître les plus récents événements communautaires en personne qui seront présentés cet automne. La programmation de Portes ouvertes Ontario est rendue possible grâce au soutien du commanditaire principal, l'initiative La promesse TD Prêts à agir, ainsi que de Destination Ontario.

Faits en bref :

Portes ouvertes Ontario 2020 mettra en vedette des sites au contenu numérique de partout en Ontario .

2020 mettra en vedette des sites au contenu numérique de partout en . Depuis la première édition de Portes ouvertes Ontario en 2002, 8,3 millions de personnes ont participé à un événement de Portes ouvertes Ontario .

première édition de Portes ouvertes en 2002, 8,3 millions de personnes ont participé à un événement de Portes ouvertes . Entamant maintenant sa 19e année, Portes ouvertes Ontario a insufflé 133 millions de dollars dans les économies locales et a mis en valeur le patrimoine de collectivités locales.

En savoir plus :

Découvrez l'histoire derrière chaque porte sur le site Web de Portes ouvertes Ontario .

. Donnez vie aux sites patrimoniaux uniques dans votre collectivité! Découvrez comment vous pouvez participer à Portes ouvertes Ontario à l'avenir.

à l'avenir. Suivez le mot-clic #PortesOuvertesOntario pour voir ce que vous manquez en ne participant pas à Portes ouvertes Ontario en ligne!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (FPO) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

