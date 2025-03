GATINEAU, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Pour beaucoup de jeunes, un emploi d'été est une étape clé vers un avenir prometteur. Un emploi d'été leur permet d'acquérir des compétences, de prendre confiance et d'explorer leurs champs d'intérêt professionnel, tout en gagnant de l'argent pour payer leurs études et leurs dépenses courantes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance des milliers d'emplois d'été intéressants pour les jeunes chaque année grâce au programme Emplois d'été Canada (EEC).

EEC offre sans contredit des possibilités d'emploi d'été dont les jeunes peuvent bénéficier. En effet, l'année dernière, le programme a permis la création de 71 200 emplois, dépassant l'objectif annuel de 70 000 emplois. À la lumière de cet excellent bilan, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé aujourd'hui que 70 000 possibilités d'emploi seront offertes cet été aux jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du programme.

À compter du 21 avril, les jeunes pourront prendre connaissance des emplois offerts dans leur collectivité sur le site Web du Guichet-Emplois et dans l'application mobile du Guichet-Emplois. Les jeunes pourront postuler auprès d'Emplois d'été Canada pour des emplois offerts dans des domaines qui les intéressent, comme le secteur des loisirs, l'industrie alimentaire, le marketing et le tourisme. Des emplois seront également offerts dans des domaines à forte demande et en pleine croissance, entre autres la construction de logements et la protection de l'environnement.

C'est le moment idéal pour les jeunes de mettre à jour leur CV, se créer un compte sur le Guichet-Emplois et se familiariser avec le site et l'application. De nouvelles offres d'emploi y seront ajoutées au fil de l'été. Nous encourageons donc les jeunes à consulter régulièrement le Guichet-Emplois et à faire connaître à leurs camarades les offres d'emploi intéressantes.

EEC donne la priorité aux projets soutenant les jeunes qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi, notamment les jeunes en situation de handicap, les jeunes Autochtones, les jeunes noirs et racisés, les jeunes 2ELGBTQ2I+ et les jeunes des communautés rurales ou éloignées et des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En donnant aux jeunes des chances égales de développer leurs compétences, EEC peut les aider à réussir sur le marché du travail.

EEC fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) et compte parmi un large éventail de programmes qu'offre le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir les compétences, la formation et l'expérience professionnelle dont ils et elles ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Citations

« Un emploi d'été, c'est plus qu'une source de revenus : c'est l'occasion pour les jeunes d'acquérir de l'expérience et des compétences et d'explorer des options de carrière qui les intéressent. Grâce à Emplois d'été Canada, il existe des milliers d'emplois pour que les jeunes puissent s'épanouir, contribuer à leur collectivité et bâtir leur avenir sur des bases solides. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Faits en bref

Pour aider les jeunes du Canada à réaliser leurs rêves, le gouvernement consacre des fonds en appui à 90 000 placements professionnels et mesures de soutien à l'emploi qui leur sont destinés. Comme il était indiqué dans le budget de 2024, le gouvernement affectera 351,2 millions de dollars à la SECJ en 2025-2026, c'est-à-dire : 200,5 millions de dollars en 2025-2026 pour offrir des emplois d'été bien rémunérés dans le cadre d'EEC, y compris dans les secteurs qui connaissent une grave pénurie de main-d'œuvre, comme la construction résidentielle; 150,7 millions de dollars en 2025-2026 pour offrir aux jeunes des placements professionnels et des mesures de soutien à l'emploi dans le cadre du programme horizontal SECJ.

à réaliser leurs rêves, le gouvernement consacre des fonds en appui à 90 000 placements professionnels et mesures de soutien à l'emploi qui leur sont destinés. Comme il était indiqué dans le budget de 2024, le gouvernement affectera 351,2 millions de dollars à la SECJ en 2025-2026, c'est-à-dire : Les emplois financés par EEC sont des emplois à temps plein (de 30 à 40 heures par semaine) d'une durée de 6 à 16 semaines (8 semaines en moyenne).

Un audit indépendant du programme EEC effectué par le Bureau du vérificateur général du Canada a révélé que les jeunes qui participent au programme ont un revenu plus élevé à long terme que les autres jeunes.

a révélé que les jeunes qui participent au programme ont un revenu plus élevé à long terme que les autres jeunes. Depuis 2020, EEC a appuyé plus de 454 000 emplois destinés aux jeunes.

Dans le cadre d'un sondage mené auprès de jeunes qui ont participé au programme EEC en 2024, 92 % ont déclaré avoir gagné en confiance en acquérant de multiples compétences qui leur seront utiles pour leur avenir professionnel. De plus, 85 % ont indiqué envisager leurs perspectives d'emploi avec optimisme.

Produit connexe



Document d'information : Emplois d'été Canada 2025

Liens connexes

Emplois d'été Canada

guichetemplois.gc.ca/jeunesse

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Emelyana Titarenkon, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]