Emplois d'été Canada 2026 : la période d'embauche des jeunes est ouverte, et plus de 100 000 emplois sont offerts

GATINEAU, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'économie mondiale évolue rapidement, et de nombreux Canadiens ressentent les effets de ces changements ici, au pays, y compris les jeunes qui cherchent un emploi dans ce contexte difficile. Le gouvernement du Canada réagit en se concentrant sur ce qu'il peut maîtriser, c'est-à-dire créer des emplois d'été pour les jeunes partout au Canada afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience de travail concrète qui les mettra sur la voie d'un avenir prometteur.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement de la période d'embauche pour Emplois d'été Canada 2026. Jusqu'au 20 juillet 2026, les jeunes de 15 à 30 ans à la recherche d'un emploi peuvent consulter les possibilités d'emploi locales sur le site Web et l'application mobile du Guichet-Emplois.

Cet été, plus d'occasions d'emploi seront offertes que l'année dernière. En effet, jusqu'à 100 000 emplois seront offerts aux jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du programme Emplois d'été Canada. Les jeunes peuvent soumettre leur candidature pour des emplois d'été dans des domaines qui les intéressent, comme les loisirs, l'industrie alimentaire, le marketing ou le tourisme. Des emplois sont également offerts dans des secteurs en forte demande et en croissance, notamment la construction, ainsi que dans des domaines liés à la protection de l'environnement, à la technologie et aux compétences numériques. Les jeunes sont invités à consulter régulièrement le Guichet-Emplois pour voir les mises à jour et à faire part des possibilités d'emploi intéressantes à leurs amis.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie de l'investissement de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans les programmes d'emploi pour les jeunes. Comme le budget de 2025 l'indique, et comme la ministre l'a souligné la semaine dernière, cet investissement servira à appuyer environ 175 000 possibilités pour les jeunes en 2026-2027 seulement, dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et d'Emplois d'été Canada.

Citations

« Les jeunes au Canada doivent se préparer pour l'avenir dans un contexte difficile, et ils ne seront pas laissés pour compte. Le programme Emplois d'été Canada aide les jeunes à obtenir de l'expérience de travail rémunérée et enrichissante qui leur permet d'acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Cette année, en élargissant le programme afin de soutenir jusqu'à 100 000 possibilités d'emploi, nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de jeunes Canadiens puissent avoir accès à des expériences de travail enrichissantes et bâtir un succès durable à long terme. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Un emploi d'été de qualité aide les jeunes à acquérir les compétences, la confiance et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. Cet investissement dans Emplois d'été Canada permettra à 100 000 jeunes d'explorer leurs intérêts professionnels, de gagner un revenu pendant l'été et de franchir des étapes importantes vers des carrières bien rémunérées et durables. Bâtir une économie canadienne plus forte pour demain commence par soutenir les générations futures dès aujourd'hui. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

Faits en bref

Les emplois financés dans le cadre d'Emploi d'été Canada sont des emplois à temps plein (de 30 à 40 heures par semaine), d'une durée de 6 à 16 semaines (la durée moyenne étant de 8 semaines).

Depuis 2019, le programme Emplois d'été Canada a aidé les employeurs à créer plus de 600 000 possibilités d'emploi pour les jeunes, dont plus de 75 000 emplois en 2025.

Le programme Emplois d'été Canada contribue à améliorer l'accès au marché du travail pour tous les jeunes, en particulier les jeunes qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Cela inclut notamment les jeunes en situation de handicap, les jeunes Noirs et racisés, les jeunes Autochtones, les jeunes de la communauté 2ELGBTQI+, les jeunes des régions rurales et éloignées ainsi que les jeunes de communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Un audit effectué par le Bureau du vérificateur général du Canada en 2024 a révélé que les jeunes qui participent au programme Emplois d'été Canada obtiennent de meilleurs revenus à long terme que ceux qui n'y ont pas participé.

Produit connexe

Document d'information : Emplois d'été Canada 2026

Liens connexes

Emplois d'été Canada

Guichet-Emplois

Histoires et témoignages - Canada.ca

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]