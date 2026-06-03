GATINEAU, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à la Conférence de la Mining Society of Nova Scotia pour annoncer la création de la nouvelle Alliance pour la main-d'œuvre du secteur des minéraux et des métaux.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 4 juin 2026 Heure : 9 h (HAA) Lieu : Conférence de la Mining Society of Nova Scotia

Oak Island Resort & Conference Centre

36, Treasure Drive

Chester Basin (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]