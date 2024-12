Ce partenariat promet une intégration fluide et un encadrement des tests pour les équipementiers de VE et les exploitants de chargeurs, grâce au matériel de Keysight

SAN FRANCISCO, 5 décembre 2024 /CNW/ - Emobi, principale infrastructure numérique de recharge de véhicules électriques (VE) , a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Keysight Technologies, société leader sur le marché des solutions de conception, d'émulation et de test. Cette collaboration renforcera la solution de recharge Plug & Charge d'Emobi grâce à l'intégration du matériel de test avancé de Keysight, afin d'assurer une expérience client optimale et transparente pour les fabricants d'équipements d'origine (FEO) de VE et les exploitants de chargeurs.

Emobi is the EV charging ecosystem that powers e-mobility businesses with AI-driven solutions, ensuring reliability and interoperability. (PRNewsfoto/Emobi)

La technologie de recharge d'Emobi permet d'identifier automatiquement la recharge et de sécuriser le paiement pour toutes les parties concernées, ce qui répond à un besoin essentiel en matière de recharge des VE. Dans le cadre de ce partenariat, Emobi fournira à chaque nouveau client de VE et à chaque exploitant de chargeur du matériel Keysight pour tester la technologie de recharge, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'un processus d'intégration sans heurts. Cela signifie qu'Emobi s'occupera de l'installation depuis les tests jusqu'au déploiement commercial, permettant ainsi aux clients de se concentrer sur leurs activités principales sans se préoccuper des tests supplémentaires, des perturbations ou des coûts.

« Grâce aux capacités de test du matériel de pointe de Keysight, nous nous assurons que nos clients ne subissent aucune perturbation opérationnelle lorsqu'ils adoptent notre technologie de recharge, a déclaré Lin Sun Fa, cofondateur et chef de la direction d'Emobi. Que vous soyez un FEO de véhicules électriques ou un exploitant de chargeurs, ce partenariat permet à Emobi de gérer la mise en place et la fonctionnalité de bout en bout, ainsi que de renforcer les systèmes existants afin de fournir les ressources nécessaires pour favoriser leur réussite. En utilisant le matériel de Keysight, nous doublons notre engagement à fournir une solution d'infrastructure de recharge de VE supérieure, avec le soutien du principal fournisseur de solutions de test d'interface de recharge de VE sur le marché. »

John Wilson, directeur des solutions automobiles de Keysight, a commenté : « La solution d'Emobi améliore l'expérience de l'utilisateur en simplifiant la recharge et le paiement, ce qui permet aux FEO et aux exploitants de chargeurs d'intégrer plus facilement le système de recharge dans leur infrastructure. Notre partenariat avec Keysight pour l'autocertification permet de garantir que les solutions d'Emobi répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité et de fiabilité. C'est formidable que de tels efforts de collaboration façonnent l'avenir de la mobilité électrique! »

Cette intégration permettra aux clients d'Emobi d'accéder à des équipements de test fiables et validés, ce qui leur permettra de déployer en toute confiance les fonctionnalités Plug & Charge et JustPlug. Non seulement cette décision améliore l'offre d'Emobi, mais elle lui confère également une crédibilité supplémentaire en l'associant à un nom de confiance dans le domaine des tests électroniques.

À propos d'Emobi

Emobi est la principale infrastructure numérique de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique à un vaste réseau de stations de recharge et de partenaires de mobilité électronique grâce à ses modèles avancés en matière d'IA et de perfectionnement des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en œuvre la technologie Plug & Charge traditionnelle et simplifiée (JustPlug), qui facilite l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez le site www.emobi.ai.

