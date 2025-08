Ce partenariat stratégique réunit la technologie JustPlug d'Emobi et les solutions de recharge intégrées de batteries à l'échelle du microréseau d'ElectricFish pour accélérer l'adoption des VE dans les points de recharge privés et publics

SAN FRANCISCO, le 5 août 2025 /CNW/ - Emobi , la plus grande infrastructure d'itinérance de recharge de VE et de technologie JustPlug en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec ElectricFish , un chef de file national dans la construction d'infrastructures d'énergie distribuée de nouvelle génération. Cette collaboration établit ElectricFish en tant qu'opérateur de point de charge partenaire sur la plateforme d'Emobi. Elle positionne également Emobi comme l'infrastructure numérique pour les chargeurs publics et pour les dépôts de recharge de parcs de véhicules, tout comme les solutions d'ElectricFish, qui offrent une recharge rapide sans nécessiter de mise à niveau du réseau.

Le partenariat associe la technologie JustPlug brevetée d'Emobi et les solutions de stockage d'énergie à l'échelle du microréseau et de recharge rapide d'ElectricFish afin d'éliminer deux obstacles critiques à l'adoption massive des VE : la vitesse de recharge et les limites de l'infrastructure du réseau. La solution JustPlug d'Emobi améliore la compatibilité avec l'infrastructure existante tout en renforçant la sécurité grâce au chiffrement et à l'authentification par certificats. La technologie permet à 80 % des véhicules et des chargeurs existants -- qui n'ont pas de capacités Plug & Charge traditionnelles -- de bénéficier d'une recharge automatique fluide avec une gestion centralisée des données de différents systèmes. Le système 350Squared d'ElectricFish permet une recharge des VE 133 % plus rapide que le matériel traditionnel, tout en réduisant jusqu'à 90 % des mises à niveau coûteuses du réseau grâce à la conception exclusive de l'électronique de puissance et à l'intégration de batteries.

Cette collaboration se noue alors que l'infrastructure de recharge doit prendre rapidement de l'ampleur pour soutenir la croissance prévue de la demande. Les approches de déploiement traditionnelles sont souvent restreintes par de longs processus de mise à niveau du réseau; certaines installations prennent jusqu'à deux ans et coûtent 100 000 $ ou plus en améliorations des infrastructures. La solution combinée élimine ces obstacles tout en offrant aux opérateurs une sécurité accrue, une hausse du taux d'utilisation par les conducteurs grâce à l'interopérabilité et la capacité de prendre en charge les capacités Plug & Charge sans remplacement coûteux du matériel.

« Ce partenariat illustre notre engagement à assurer l'avenir de l'infrastructure des VE alors que nous nous déployons au-delà de la recharge publique pour toucher les dépôts de recharge des parcs de véhicules, a déclaré Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. L'approche d'ElectricFish pour lever les contraintes du réseau complète la capacité de notre technologie JustPlug à éliminer les obstacles à la compatibilité dans les cas d'utilisation publics et de parcs de véhicules. Les mêmes protocoles que nous utilisons aujourd'hui pour JustPlug alimenteront également la communication entre les véhicules et le réseau, ce qui permettra à notre infrastructure de s'adapter à l'évolution de l'industrie. »

« ElectricFish transforme l'expérience de recharge des VE en offrant la vitesse, la fiabilité et la commodité que recherchent les conducteurs, sans les retards et les coûts de mise à niveau du réseau, a déclaré Anurag Kamal, chef de la direction d'ElectricFish. Nos unités 350Squared reproduisent la simplicité du ravitaillement en station-service dans la recharge de VE : des sessions ultrarapides, une authentification fluide et une résilience indépendante du réseau. En nous associant à Emobi, nous permettons aux conducteurs publics et des parcs de véhicules de se brancher et de se recharger en quelques minutes, et nous assurons la recharge tandis que les opérateurs maximisent le taux d'utilisation et les possibilités de revenus. »

Les entreprises commenceront à présenter leurs solutions intégrées dans le cadre de déploiements à venir à Detroit, Redwood City et Oakland, en Californie, démontrant ainsi comment les stations de recharge ElectricFish équipées de la technologie JustPlug peuvent offrir une expérience de recharge fluide et indépendante du réseau. En combinant des solutions qui peuvent prendre rapidement de l'ampleur sans submerger l'infrastructure existante, Emobi et ElectricFish ouvrent la voie à une expansion mondiale des réseaux de recharge qui simplifient l'adoption des VE pour les parcs de véhicules et les conducteurs.

À propos d'Emobi

Emobi permet une recharge de VE fluide et sécurisée dans l'ensemble des réseaux, fournissant une infrastructure unifiée pour les concepteurs d'applications, les parcs de véhicules et les constructeurs automobiles, tout en maximisant le taux d'utilisation des chargeurs. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des VE et fonctionne instantanément sans matériel ni logiciel spécial requis. Emobi détient deux brevets provisoires, s'intègre à plus de 120 000 chargeurs aux États-Unis et au Canada, et sert plus de 40 entreprises clientes. Emobi bénéficie de la confiance des ministères américains de l'Énergie et des Transports et est soutenu par des investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez www.emobi.ai .

À propos d'ElectricFish

ElectricFish construit la nouvelle génération d'infrastructure d'énergie distribuée, alimentée par un logiciel d'apprentissage automatique avancé. Son produit phare, le 350Squared, permet une recharge rapide et de premier ordre des VE ainsi qu'une résilience des communautés, en particulier dans les emplacements où le réseau est limité. Fondée en 2019, ElectricFish a son siège social à San Carlos, en Californie. ElectricFish a été cofondée par Anurag Kamal, chef de la direction, Folasade Ayoola, directrice scientifique, Nelio Nascimento, chef de l'architecture des systèmes et Vince Wong, chef de l'exploitation. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.electricfish.co .

Personne-ressource pour les médias

Megan Nealon

[email protected]

(516) 644-8127

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744113/Emobi_Logo_Logo.jpg

SOURCE Emobi