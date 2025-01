Ce partenariat tire parti du vaste réseau de recharge de VE d'Emobi pour améliorer la solution de recharge intégrée de SBD Technologies

PORTLAND, Maine et SAN FRANCISCO, 29 janvier 2025 /CNW/ - SBD Technologies, une entreprise en démarrage du secteur de l'IA établie dans le Maine qui se consacre à faire progresser l'adoption des véhicules électriques (VE) dans les parcs de véhicules municipaux et commerciaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Emobi, la principale infrastructure numérique de recharge de VE en Amérique du Nord. Ce partenariat permettra d'intégrer le vaste réseau d'Emobi, qui compte plus de 120 000 points de recharge de VE publics répartis sur plus de 26 réseaux, à la solution innovante FleetCharge de SBD Technologies afin de rationaliser et de simplifier l'expérience de recharge des VE pour les gestionnaires de parcs de véhicules et les conducteurs.

La technologie Hub d'Emobi offre un point d'intégration unique pour un vaste écosystème de stations de recharge et de partenaires de l'e-mobilité, en tirant parti de modèles avancés d'IA et de perfectionnement des données. Grâce à ces modèles exclusifs, Emobi favorise la collaboration en enrichissant les informations contextuelles des stations de recharge et en améliorant la fiabilité des données. La technologie d'Emobi permettra aux gestionnaires de parcs de véhicules et aux conducteurs de SBD Technologies d'assimiler les données les plus précises et les plus conviviales sur les stations de recharge de véhicules électriques, enrichies, perfectionnées et transformées par des modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Les données aident les parties prenantes à prendre des décisions éclairées lors du choix de chargeurs fiables, améliorent l'efficacité opérationnelle et créent une meilleure expérience client. De même, le produit FleetCharge de SBD Technologies est conçu pour relever des défis cruciaux, comme l'anxiété liée à l'autonomie. FleetCharge consolide toutes les données de recharge et tous les paiements dans une plateforme unique et conviviale, fournissant des rapports complets sur l'utilisation de l'énergie et les coûts à la maison, dans les dépôts et dans les lieux de recharge publics. En s'associant à Emobi, les utilisateurs de FleetCharge bénéficieront d'un accès transparent à l'un des réseaux de recharge les plus complets qui soient.

« Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission visant à éliminer les obstacles à l'adoption des VE, a déclaré Kamal Ayad, président et fondateur de SBD Technologies. « En intégrant l'infrastructure avancée d'Emobi à notre solution FleetCharge, nous donnons aux exploitants de parcs de véhicules les outils dont ils ont besoin pour gérer leurs VE en toute confiance, efficacité et facilité. »

« Cette collaboration avec SBD Technologies représente un puissant pas en avant dans notre mission de rendre la recharge des VE accessible, transparente et fiable pour les parcs automobiles, a déclaré Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. « En intégrant notre vaste réseau de recharge à leur solution FleetCharge, nous ne simplifions pas seulement les opérations des parcs automobiles, mais nous permettons également aux gestionnaires de parcs automobiles d'adopter des pratiques durables avec plus de confiance et de facilité. Ensemble, nous favorisons la transition vers un avenir plus intelligent et plus durable pour les opérations de parcs de véhicules électriques."

Cette collaboration souligne l'engagement commun de SBD Technologies et d'Emobi à accélérer la transition vers la mobilité électrique en s'attaquant aux principaux problèmes rencontrés par les exploitants de parcs automobiles. La solution combinée devrait révolutionner la façon dont les gestionnaires de parcs planifient, exécutent et optimisent leurs stratégies de recharge des VE, contribuant ainsi au développement d'un paysage des transports plus propre et plus vert.

À propos de Technologies SBD Inc.

SBD Technologies est une société CleanTech, SaaS qui exploite le pouvoir de transformation de l'IA pour accélérer la transition des parcs automobiles mondiaux vers l'énergie durable. Nos clients et partenaires font confiance à SBD Technologies pour leur proposer une plateforme complète de recharge de flotte de véhicules électriques et de mobilité électronique. Nos produits permettent aux conducteurs de se recharger à domicile (ce qui élimine les frais généraux d'exploitation et augmente la précision tout en assurant aux gestionnaires de parcs automobiles une surveillance et un contrôle complets), de se recharger sur la route (ce qui élimine l'anxiété liée à l'autonomie des conducteurs tout en offrant aux clients des parcs automobiles une application et une plateforme de production de rapports uniques), et de bénéficier d'une assistance IA pour tout ce qui concerne les rapports et la gestion des comptes. Pour en savoir plus sur SBD Technologies et FleetCharge, visitez le site www.sbdtechnologies.com.

À propos d'Emobi

Emobi est la principale infrastructure numérique de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique à un vaste réseau de stations de recharge et de partenaires de mobilité électronique grâce à ses modèles avancés en matière d'IA et de perfectionnement des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en œuvre la technologie Plug & Charge traditionnelle et simplifiée (JustPlug), qui facilite l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez le site www.emobi.ai.

