Emobi présentera JustPlug, sa première solution de recharge en nuage, dans la catégorie Villes intelligentes, transport et développement durable.

SAN FRANCISCO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Emobi, chef de file nord-américain de l'infrastructure numérique de recharge des véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée pour participer à la catégorie Villes intelligentes, transport et développement durable de la 17e édition annuelle du SXSW Pitch.

Emobi présentera sa solution de recharge simplifiée, JustPlug, qui répond aux principales contraintes de l'infrastructure et améliore la compatibilité avec les systèmes existants tout en renforçant la sécurité. Tout en respectant la norme internationale ISO 15118, JustPlugs'appuie sur une technologie sécurisée basée sur l'informatique en nuage pour apporter des capacités Plug & Charge homogènes à une plus large gamme de véhicules et de réseaux de recharge sans mise à niveau coûteuse du matériel. En simplifiant le processus de charge, grâce auquel les conducteurs n'ont qu'à se brancher et la charge démarre automatiquement avec une authentification sécurisée, JustPlug réduit les inquiétudes liées à l'autonomie, élargit l'accès à des centaines de milliers de chargeurs publics et favorise l'adoption des véhicules électriques. Conçue pour compléter les implémentations existantes, cette solution innovante contourne les obstacles habituels en garantissant un fonctionnement compatible avec les chargeurs de niveau 2 et les chargeurs rapides à courant continu, tout en respectant les normes de cybersécurité les plus strictes.

SXSW Pitch, présenté par KPMG, est l'événement phare de la conférence et des festivals South by Southwest® (SXSW®) (du 7 au 15 mars 2025), au cours duquel des jeunes entreprises de premier plan du monde entier présentent certaines des innovations technologiques les plus impressionnantes à un panel de juges triés sur le volet et à un public en direct. Sur les 589 entreprises qui ont postulé pour présenter leur projet au SXSW Pitch 2025, Emobi a été sélectionnée parmi le petit groupe de finalistes et de remplaçants, répartis dans neuf catégories distinctes.

L'événement de deux jours se tiendra le premier week-end de la conférence et des festivals SXSW, les samedi 8 et dimanche 9 mars, au Downtown Hilton Austin. L'événement culminera avec la cérémonie de remise des prix SXSW Pitch 2025 le dimanche 9 mars au soir, où les jeunes entreprises gagnantes de chaque catégorie et un gagnant de la catégorie Best in Show seront annoncés et récompensés dans le salon H, au sixième étage de l'hôtel Hilton. Emobi présentera son projet aux côtés des autres entreprises de la catégorie Villes intelligentes, transport et développement durable le 8 mars de 14 h 30 à 15 h 30.

SXSW Pitch présentera les finalistes dans les neuf catégories suivantes : Agro-technologie et alimentation, Entreprise, Données intelligentes, Technologie financière et avenir du travail, Divertissement, Médias, Sports et contenu, Robotique, Web3, Voix et Réalité étendue, Technologie de la santé, Technologie médicale, Technologie biologique et accessibilité, Technologie mondiale innovante, Sécurité, Technologie gouvernementale et Espace, Villes intelligentes, transport et développement durable, et Jeunes entreprises universitaires.

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour participer à la catégorie Villes intelligentes, transport et développement durable du SXSW Pitch de cette année, a déclaré Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. Chez Emobi, notre mission est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques en simplifiant l'expérience de recharge pour les conducteurs du monde entier. Notre solution représente une véritable avancée dans le domaine de la recharge des VE, car elle offre une solution fluide, sécurisée et universellement compatible qui comble une lacune critique dans l'infrastructure actuelle. Nous sommes ravis de présenter cette innovation sur une plateforme aussi prestigieuse, parmi des innovateurs aux idées similaires, et de partager notre vision d'un avenir plus connecté et plus durable. »

« SXSW Pitch se consacre à la promotion de la communauté des jeunes entreprises depuis sa création en 2009. Depuis ses débuts, SXSW Pitch s'est efforcé de soutenir l'écosystème des entreprises en phase de démarrage, en fournissant les ressources et l'exposition nécessaires pour aider les jeunes entreprises non seulement à réussir, mais aussi à prospérer, a commenté Chris Valentine, producteur de l'événement SXSW Pitch. Les 45 entreprises sélectionnées comme finalistes du programme 2025 sont les prochains ambassadeurs de l'innovation dans le monde. Nous sommes impatients de les voir monter sur scène en mars pour présenter leurs technologies à notre jury d'experts. »

Pour plus d'informations sur SXSW Pitch et pour consulter la liste complète des entreprises participantes, rendez-vous sur : https://www.sxsw.com/pitch.

À propos d'Emobi

Emobi est la principale infrastructure numérique de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique qui alimente l'écosystème de recharge de VE, connectant les marques de VE à plus de 120 000 ports de recharge à travers 27 réseaux de recharge en Amérique du Nord grâce à ses modèles avancés d'IA et d'affinage des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en œuvre la technologie Plug & Charge traditionnelle et simplifiée (JustPlug), qui facilite l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez le site www.emobi.ai.

À propos de SXSW

SXSW se consacre à aider les personnes créatives à atteindre leurs objectifs. Fondé en 1987 à Austin, au Texas, SXSW est surtout connu pour ses conférences et ses festivals qui célèbrent la convergence de la technologie, du cinéma et de la télévision, de la musique, de l'éducation et de la culture. Destination incontournable pour les professionnels du monde entier, l'événement annuel du mois de mars propose des sessions, des spectacles musicaux et humoristiques, des projections de films et de programmes télévisés, des expositions, des activités de développement professionnel et une multitude d'occasions de rencontrer des gens et d'établir des liens avec eux. SXSW prouve que les découvertes les plus inattendues se produisent lorsque des sujets et des individus divers se rencontrent. SXSW 2025 aura lieu du 7 au 15 mars à Austin. Pour en savoir plus, consultez le site sxsw.com. Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur sxsw.com/attend.

L'expansion de SXSW dans la région Asie-Pacifique, avec SXSW Sydney qui débutera en 2023 et en Europe avec SXSW Londres en 2025, offre de nouvelles possibilités à cette expérience emblématique. Ces événements, qui ont chacun leur propre style, font de South By une étape incontournable pour la communauté créative mondiale.

SXSW 2025, organisé par Rivian.

