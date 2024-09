Une expérience de recharge fiable et sans erreurs à laquelle les conducteurs de VE peuvent faire confiance

Cette collaboration entre deux chefs de file de l'industrie de la recharge de VE permet la fusion de leur expertise, ce qui favorise une gestion automatisée des erreurs et des tentatives de recharge harmonieuses. Emobi entraîne ses modèles pour éliminer les complexités liées au processus traditionnel de recharge des véhicules électriques, assurant ainsi la précision et la sécurité sans intervention manuelle.

Cette solution novatrice répond aux principaux défis de l'industrie en améliorant l'interopérabilité, en optimisant les opérations de recharge et en renforçant les mécanismes de traitement des erreurs. Cela permettra aux conducteurs de VE d'avoir une expérience de recharge fiable et uniforme, ce qui réduira les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation pour les exploitants de chargeurs.

Une solution gagnante pour tous

Les conducteurs de VE bénéficieront d'une expérience de chargement sans tracas grâce à un accès rapide et facile à des stations fiables. L'évolutivité de la solution Plug & Charge soutient la demande croissante pour des infrastructures de recharge de VE, favorisant la transition mondiale vers le transport durable.

« Le dévouement de Noodoe à l'égard de l'avancement du transport durable est au cœur de ce partenariat, a déclaré Roman Kleinerman, vice-président, Produits chez Noodoe. La collaboration avec Emobi pour présenter des solutions Plug & Charge alimentées par l'IA marque un grand pas en avant. Non seulement cette intégration accroît l'efficacité, mais elle établit également une nouvelle référence de l'industrie pour le développement de logiciels essentiels à la mission. »

« Emobi a toujours eu pour mission d'améliorer l'expérience de recharge des véhicules électriques grâce à l'innovation. Le partenariat avec Noodoe nous permet de poursuivre cette mission en intégrant les capacités de Noodoe dans l'écosystème », a déclaré Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi.

Pour en savoir plus sur la documentation ouverte, consultez le pnc.docs.emobi.ai .

À propos d'Emobi

Emobi est le principal écosystème de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique à un vaste réseau de stations de recharge et de partenaires de mobilité électronique grâce à ses modèles avancés en matière d'IA et de perfectionnement des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en œuvre la technologie Plug & Charge, facilitant l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator.

À propos de Noodoe

Noodoe est à l'avant-garde de la révolution des véhicules électriques. Visant à faciliter la transition mondiale vers le transport durable, Noodoe crée le système d'exploitation de VE sur mesure qui permet aux entreprises du monde entier d'entrer facilement sur les marchés locaux de la recharge de VE ou de prendre de l'expansion. Le système d'exploitation de VE de Noodoe offre des solutions complètes qui automatisent et simplifient les opérations de recharge des véhicules électriques tout en améliorant l'expérience utilisateur. Dédiée à la conception centrée sur le client et à l'innovation continue, Noodoe met la barre haute pour les systèmes de gestion intelligents dans l'industrie de la recharge des véhicules électriques.

Pour en savoir plus sur la façon dont les deux entreprises transforment l'espace de mobilité électronique grâce à l'IA, visitez leurs sites Web à www.emobi.ai et www.noodoe.com

