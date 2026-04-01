La collaboration porte sur l'association de la technologie JustPlug™ d'Emobi et de la plateforme d'infrastructure de session de DIMO pour assurer pour la première fois aux parcs de véhicules une recharge sûre et transparente

SAN FRANCISCO, 1er avril 2026 /CNW/ - Emobi, la plus importante infrastructure de recharge de véhicules électriques en itinérance et de technologie JustPlug en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec DIMO, couche d'accès pour l'infrastructure de véhicules partagés, l'approvisionnement en identités, en clés et en paiements pour chaque session. Cette collaboration a permis de lancer le premier appareil prêt à fonctionner en toute sécurité à l'aide de la solution JustPlug™ d'Emobi, conforme aux normes ISO 15118. Contrairement aux implémentations Plug & Charge existantes qui reposent sur des certificats émis par le constructeur automobile, cette solution active des certificats numériques ISO 15118 fournis directement aux véhicules via le dispositif physique ou virtuel de DIMO, permettant à n'importe quel parc ou conducteur, quel que soit le véhicule, d'activer indépendamment la fonction Plug & Charge.

Les parcs de véhicules se connectent à l'aide de la suite d'appareils du marché secondaire de DIMO ou de l'intégration virtuelle aux données des équipementiers, ce qui permet d'obtenir des renseignements avancés sur les véhicules sans mises à niveau coûteuses. Ce même appareil ou cloud héberge désormais en toute sécurité l'identité de recharge numérique du véhicule électrique, servant de passerelle pour la solution Plug & Charge sans apporter de modifications au véhicule. En intégrant la technologie JustPlug™ d'Emobi à la plateforme DIMO, le partenariat apporte cette même simplicité à la recharge des véhicules électriques. JustPlug émet et gère un certificat numérique ISO 15118 au niveau du parc de véhicules via l'appareil de DIMO, ce qui évite de faire appel au constructeur automobile, de mettre à jour le micrologiciel ou de mettre à niveau le matériel de recharge.

Le principal obstacle à l'adoption de la solution Plug & Charge est donc levé, cela permettant de procéder à une recharge fluide et automatisée sur toutes les infrastructures modernes et existantes. De longue date, le Plug & Charge se voulait être une solution de recharge sans application, mais elle est demeurée limitée en raison du coût et de la complexité des mises en œuvre dirigées par les constructeurs automobiles et les réseaux. En passant au parc de véhicules, JustPlug permet à n'importe quel conducteur, quel que soit le modèle de son véhicule, d'activer de façon indépendante une recharge sécurisée conforme à des normes, offrant ainsi l'expérience universelle que les parcs de véhicules et les conducteurs attendaient.

Qu'il s'agisse des chauffeurs travaillant dans une société de transport (TnC) ou d'une personne qui souhaite simplement intégrer la solution d'Emobi à son véhicule, DIMO propose un appareil doté d'une application mobile permettant le branchement et la recharge de tous les véhicules.

« Ce partenariat représente une étape importante pour l'adoption des véhicules électriques », a déclaré Lin Sun Fa, PDG d'Emobi. « Depuis des années, les véhicules électriques nous promettaient une expérience sans faille de branchement et de recharge, mais l'attente fût longue, le secteur étant dans l'incapacité de les proposer à grande échelle. La délivrance de certificats numériques ISO 15118 directement aux parcs de véhicules via l'appareil DIMO permet d'assurer un contrôle direct et de déverrouiller la fonction Plug & Charge pour n'importe quelle voiture aujourd'hui. »

« La solution Plug & Charge n'est que le début. Une fois qu'un véhicule a une identité de session via DIMO, vous pouvez activer l'utilisation du péage, du stationnement, de l'assurance et des services connectés par voyage et les arrêter au retour », a déclaré Yevgeny Khessin, co-fondateur de DIMO. « Emobi est le premier partenaire sur cette infrastructure, et la recharge est le point de départ idéal. »

Les entreprises partagent un objectif commun : simplifier l'électrification du parc de véhicules et établir la confiance dans l'écosystème de recharge à grande échelle. En activant pour la première fois la fonction Plug & Charge au niveau du parc de véhicules individuel et en associant l'accès et la sécurité de pointe d'Emobi à la couche de session de renseignement sur le parc de véhicules de DIMO, le partenariat démontre ce qui devient possible lorsque la gestion de l'identité et de l'accès des véhicules s'appuie sur une infrastructure ouverte et partagée plutôt que sur des systèmes de fournisseurs cloisonnés.

À propos d'Emobi

Emobi permet une recharge fluide et sécurisée des véhicules électriques sur tous les réseaux, en fournissant une infrastructure unifiée pour les éditeurs d'applications, les parcs de véhicules et les constructeurs automobiles, tout en favorisant l'utilisation maximale des bornes de recharge. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des véhicules électriques et fonctionne instantanément, sans nécessiter de matériel ni de logiciel particulier. Emobi détient deux brevets, intègre plus de 160 000 bornes de recharge aux États-Unis et au Canada, et répond aux besoins de plus de 50 entreprises clientes. Emobi a gagné la confiance des départements américains de l'énergie et des transports, et reçoit le soutien d'investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.emobi.ai.

À propos de DIMO

DIMO est la couche d'accès pour l'économie des véhicules partagés. Avec une seule intégration, les exploitants de parcs de véhicules, les plateformes de location et les fournisseurs de services de mobilité peuvent fournir l'identité du véhicule, les clés numériques et assurer les paiements et les services connectés (tous limités à une session et révoqués au retour). Le protocole ouvert de DIMO remplace la mosaïque de systèmes fermés spécifiques aux fournisseurs qui nécessitent aujourd'hui de 3 à 5 intégrations par programme de véhicules. Déjà déployé sur des milliers de véhicules connectés avec plus de 30 intégrations OEM, DIMO est soutenu par un réseau décentralisé et régi par sa communauté. Pour en savoir plus, visitez le site www.dimo.org.

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Megan Nealon

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SOURCE Emobi