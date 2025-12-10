Cette collaboration permet de relier dès aujourd'hui la plateforme de gestion de recharge centrée sur les propriétaires de sites de Flipturn au centre d'itinérance d'Emobi, tout en ouvrant la voie à l'automatisation JustPlug™ pour les parcs de véhicules et les propriétaires immobiliers

SAN FRANCISCO, 10 décembre 2025 /CNW/ - Emobi, la plus grande infrastructure d'itinérance de recharge de VE et de technologie JustPlug en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Flipturn, une société de recharge de véhicules électriques qui assure les paiements, la fiabilité et la gestion de l'énergie pour des portefeuilles immobiliers multifamiliaux, des flottes des entreprises du classement Fortune 500, et plus encore. Grâce à cette collaboration, Flipturn a intégré les capacités d'itinérance et d'authentification d'Emobi dans son écosystème de recharge géré, permettant ainsi aux propriétaires de sites d'offrir aux conducteurs un accès fluide et sécurisé à un vaste réseau de partenaires et d'applications de recharge.

La plateforme de Flipturn offre aux entreprises et aux propriétaires immobiliers un contrôle complet de leurs actifs de recharge, de la gestion de l'alimentation et de la surveillance du temps de fonctionnement aux paiements, en passant par la facturation et les diagnostics en temps réel. En reliant cette base opérationnelle au centre d'itinérance d'Emobi, les clients de Flipturn conservent la pleine propriété de leurs environnements de recharge tout en facilitant la découverte, l'accès et la monétisation de leurs chargeurs. Les conducteurs utilisant les plateformes des constructeurs automobiles participants, les outils de gestion de flotte et les applications de recharge grand public bénéficieront d'une expérience de recharge plus cohérente, enrichie par des données fiables sur les sites et une authentification unifiée par l'entremise d'Emobi.

Au cours de la phase initiale du partenariat, les chargeurs gérés par Flipturn rejoindront le réseau d'itinérance d'Emobi, ce qui permettra aux conducteurs de s'authentifier, de lancer et de payer leurs séances de recharge aussi facilement qu'ils le font sur les réseaux publics connectés à Emobi. Cette intégration aide les propriétaires de sites à optimiser l'utilisation de leurs actifs existants tout en réduisant la complexité opérationnelle généralement associée à l'accès à plusieurs applications.

« Les sites de recharge gérés par les clients constituent l'un des segments les plus dynamiques de l'écosystème des véhicules électriques, mais ils ont toujours été isolés des innovations en matière d'itinérance et de la technologie Plug & Charge », a déclaré Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. « Notre partenariat avec Flipturn comble cette fracture. Ensemble, nous permettons aux flottes, aux propriétaires immobiliers et aux milieux de travail d'offrir une expérience de recharge moderne en utilisant l'infrastructure dont ils disposent déjà. Il s'agit d'une étape importante vers la simplification de la recharge des véhicules électriques dans tous les types de sites. »

« Flipturn a été conçu pour aider les clients à tirer le meilleur parti des chargeurs qu'ils exploitent, que ce soit dans un immeuble multifamilial, un campus professionnel, un concessionnaire automobile ou un dépôt pour parcs automobiles », a déclaré Alex Guidry, responsable des partenariats chez Flipturn. « L'intégration avec Emobi nous permet d'étendre cette valeur bien au-delà des limites d'un seul site. Nos clients conserveront les outils opérationnels auxquels ils font confiance, tandis que leurs conducteurs bénéficieront de la simplicité de l'itinérance. Il s'agit d'une étape importante vers la mise en place de sites de recharge gérés connectés, intelligents et faciles à utiliser. »

Cette collaboration ouvre la voie à la transformation des sites Flipturn en emplacements « privilégiés » susceptibles de bénéficier de la technologie JustPlug™ d'Emobi, la plateforme Plug & Charge basée sur le nuage qui apporte l'authentification ISO 15118 aux infrastructures de recharge modernes et existantes. Une fois cette technologie activée, les véhicules et applications pris en charge pourront être branchés et commencer à se recharger instantanément, sans nécessiter de mise à niveau matérielle sur site ni de nouveau micrologiciel. Cela offre aux sites gérés par les clients une transition transparente vers une recharge entièrement automatisée, reflétant l'expérience à laquelle s'attendent les conducteurs sur les réseaux publics de nouvelle génération.

Ce partenariat renforce le rôle d'Emobi en tant que pilier numérique de la recharge des véhicules électriques sur les réseaux publics, les flottes et désormais les installations gérées par les clients, tout en consolidant la mission de Flipturn qui consiste à aider les organisations à développer leurs activités liées aux véhicules électriques grâce à une infrastructure de recharge fiable et optimisée en termes de coûts.

À propos d'Emobi

Emobi permet une recharge de VE fluide et sécurisée dans l'ensemble des réseaux, fournissant une infrastructure unifiée pour les concepteurs d'applications, les parcs de véhicules et les constructeurs automobiles, tout en maximisant le taux d'utilisation des chargeurs. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des VE et fonctionne instantanément sans matériel ni logiciel spécial requis. Emobi détient deux brevets provisoires, s'intègre à plus de 140 000 chargeurs aux États-Unis et au Canada, et sert plus de 40 entreprises clientes. Emobi bénéficie de la confiance des ministères américains de l'Énergie et des Transports et est soutenu par des investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez www.emobi.ai.

À propos de Flipturn

Fondée par d'anciens étudiants du MIT issus de grandes entreprises technologiques, Flipturn est une plateforme unifiée dédiée à la recharge des véhicules électriques. Les entreprises et les parcs de véhicules utilisent le logiciel Flipturn pour gérer leurs opérations de recharge, réduire leurs coûts énergétiques et améliorer la disponibilité des chargeurs ainsi que la vitesse de la résolution des problèmes. Flipturn bénéficie du soutien des sociétés de capital-risque de premier plan Accel et CRV.

