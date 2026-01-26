En apportant les bornes de recharge hors ligne existantes dans le réseau d'itinérance et JustPlug™ d'Emobi, ce partenariat améliore la fiabilité et réduit les coûts et la complexité pour les opérateurs, les parcs de véhicules, les constructeurs automobiles et les conducteurs

SAN FRANCISCO et MUNICH, 26 janvier 2026 /CNW/ - Emobi, la plus importante infrastructure de recharge de véhicules électriques en itinérance et JustPlug d'Amérique du Nord, et HeyCharge , pionnier munichois des solutions intelligentes de recharge de véhicules électriques, ont annoncé aujourd'hui un partenariat qui permet l'adaptation de toute borne de recharge hors ligne et sa connexion directe à l'écosystème d'Emobi. La collaboration combine la plateforme matérielle de HeyCharge, qui assure la fiabilité de la communication locale des bornes de recharge dans des environnements à faible connectabilité ou présentant des coûts de connexion élevés, avec la plateforme d'itinérance d'Emobi , qui propose un accès unifié à plus de 140 000 bornes de recharge réparties dans plus de 26 réseaux aux États-Unis et au Canada grâce à une API unique. Cette solution de mise à niveau intègre les bornes de recharge hors ligne dans l'une des plus grandes couches d'interopérabilité au bénéfice des parcs de véhicules, des constructeurs automobiles et des conducteurs, tout en prenant en charge JustPlug™ , la solution Plug & Charge en nuage d'Emobi, qui fonctionne de façon transparente sur le matériel moderne et plus ancien.

En Amérique du Nord, de nombreuses bornes de recharge de véhicules électriques fonctionnent dans de mauvaises conditions de connectabilité, surtout dans les garages souterrains et les bâtiments situés dans des zones urbaines denses. Cela se traduit par des coûts d'exploitation plus élevés, des incohérences d'accès des parcs de véhicules et des défaillances fréquentes de l'authentification des conducteurs. HeyCharge fournit une communication locale fiable qui ne dépend pas d'Internet et garantit le fonctionnement cohérent des bornes de recharge même dans des environnements à faible connectabilité, et la plateforme d'itinérance d'Emobi répond à ces défis en unifiant des réseaux de recharge naguère fragmentés.

La technologie d'adaptation de HeyCharge offre une communication locale instantanée indépendante d'Internet, ce qui réduit la durée d'installation, élimine le besoin de main-d'œuvre spécialisée et fait baisser les coûts totaux de déploiement et d'exploitation. Cela donne aux opérateurs un moyen pratique de mettre à niveau leur infrastructure existante et de développer la recharge dans des endroits qui étaient auparavant difficiles ou coûteux à électrifier. Une fois adaptées, les bornes de recharge pourront se connecter au réseau d'itinérance d'Emobi pour être repérables sur les interfaces des constructeurs automobiles, les plateformes de parcs de véhicules et les applications de recharge destinées aux consommateurs. Elles sont également compatibles avec JustPlug™ d'Emobi pour permettre l'authentification automatique sans applications, cartes ou mises à niveau matérielles, et apportant des capacités modernes aux bornes de recharge existantes. Cela élargit l'accès des conducteurs, tout en faisant bénéficier les opérateurs d'une authentification, d'un règlement et d'un échange de données standardisés dans l'écosystème élargi d'Emobi.

Pour les gestionnaires immobiliers, les parcs de véhicules et les opérateurs, la solution combinée réduit la complexité de l'installation et assure une fiabilité élevée même dans des environnements à faible connectabilité, tout en donnant accès à l'un des plus grands écosystèmes d'itinérance et d'authentification d'Amérique du Nord. Pour les conducteurs de véhicules électriques, cette mise à niveau simplifie la recharge hors ligne tout en ajoutant les capacités essentielles qui font habituellement défaut aux bornes de recharge, comme le suivi précis des sessions, la facturation basée sur l'énergie et la disponibilité en temps réel, ce qui se traduit par une expérience de recharge plus uniforme et plus fiable dans l'ensemble du réseau.

« Ce partenariat répond à l'une des difficultés les plus persistantes en matière de recharge des véhicules électriques : le problème des bornes de recharge peu fiables ou hors ligne qui n'ont jamais été conçues pour satisfaire aux exigences de la connectabilité moderne », a déclaré Lin Sun Fa, directeur général d'Emobi. « En associant la technologie d'adaptation de HeyCharge à la couche d'interopérabilité d'Emobi et aux capacités de JustPlug, nous proposons aux opérateurs un moyen pratique de mettre en ligne des bornes de recharge sous-performantes et de les intégrer pleinement aux réseaux sur lesquels s'appuient les parcs de véhicules, les constructeurs automobiles et les conducteurs. »

« La recharge doit être sécurisée et fonctionner partout, pas seulement là où la connexion à Internet est solide », a ajouté Chris Cardé, directeur général de HeyCharge. « Nos jetons de sécurité à usage unique brevetés et notre suite technologique assurent le fonctionnement des bornes de recharge en toute confiance, sous terre, dans des villes denses ou dans des zones où la connectabilité est limitée. En nous intégrant à Emobi, nous étendons cette fiabilité dans un écosystème de recharge plus large qui offre aux opérateurs un produit différencié et aux conducteurs une expérience de recharge cohérente et unifiée dans des environnements très différents. »

À propos d'Emobi

Emobi permet une recharge fluide et sécurisée des véhicules électriques sur tous les réseaux, en fournissant une infrastructure unifiée pour les éditeurs d'applications, les parcs de véhicules et les constructeurs automobiles, tout en favorisant l'utilisation maximale des bornes de recharge. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des véhicules électriques et fonctionne instantanément, sans nécessiter de matériel ni de logiciel particulier. Emobi détient deux brevets provisoires, intègre plus de 140 000 bornes de recharge aux États-Unis et au Canada, et répond aux besoins de plus de 40 entreprises clientes. Emobi a gagné la confiance des départements américains de l'énergie et des transports, et reçoit le soutien d'investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.emobi.ai .

À propos de HeyCharge

HeyCharge, une société soutenue par Y Combinator et BMW i Ventures, propose des solutions sécurisées, intelligentes et connectées pour la recharge des véhicules électriques, afin que les opérateurs de recharge et les hébergeurs de site puissent se déployer de façon fiable, en bénéficiant d'une moindre complexité d'installation et de coûts d'exploitation permanents réduits. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.heycharge.com

