Des capitaux frais pour promouvoir une recharge transparente et sécurisée au bénéfice des parcs de véhicules et des conducteurs, associés à des partenariats stratégiques qui favorisent un franc déploiement de la technologie JustPlug

SAN FRANCISCO, 28 janvier 2026 /CNW/ - Emobi , la plus importante infrastructure de recharge de véhicules électriques en itinérance et JustPlug d'Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds de démarrage à hauteur de 3,4 millions de dollars. Le tour de financement a été mené par Florida Funders , avec la participation d'investisseurs existants, notamment Aves Ventures , Collaborative Fund , Gaingels , Gener8tor , Goodwater Capital , Oasis Capital , OneSixOne Ventures , Ride Wave Ventures et Y Combinator . Le capital servira à développer l'infrastructure technique d'Emobi et à soutenir l'expansion rapide de son produit exclusif, JustPlug , la première solution Plug & Charge en nuage, grâce à des partenariats commerciaux avec des constructeurs automobiles, des parcs de véhicules, des opérateurs de bornes de recharge et des fournisseurs d'infrastructures. Emobi met actuellement en œuvre des programmes pilotes avec trois des 10 principaux constructeurs de véhicules électriques d'Amérique du Nord. Ces programmes pilotes sont conçus pour mettre à l'essai le fonctionnement de JustPlug afin d'ouvrir la voie au déploiement commercial à grande échelle d'une offre de recharge sécurisée et automatisée de chaque véhicule électrique sur la route, en partenariat avec ces grandes marques automobiles.

S'inscrivant dans la continuité de plusieurs jalons, le financement consolide la primauté d'Emobi dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. Il vient soutenir le lancement de JustPlug, la solution en nuage brevetée d'Emobi pour une recharge automatique et sécurisée des véhicules électriques sans matériel, logiciel ni configuration spécifiques. JustPlug utilise une infrastructure de certificat numérique conforme à la norme ISO 15118 pour l'authentification via le nuage, et un topogramme de mémoire alimenté par l'IA pour l'identification des véhicules et des bornes de recharge. La technologie JustPlug est spécialement conçue pour résoudre le problème persistant de la recharge : la majorité des bornes de recharge et des véhicules existants ne disposent pas du matériel et du micrologiciel nécessaires pour prendre en charge les fonctions Plug & Charge courantes, ce qui prive environ 80 % des bornes et des véhicules de cette capacité. JustPlug comble cette lacune critique sur le marché en éliminant cette barrière tenace grâce au développement de la fonctionnalité Plug & Charge, à la fois dans l'infrastructure moderne et plus ancienne. En éliminant le besoin d'applications et de cartes, JustPlug automatise en toute sécurité le processus de recharge. Il suffit alors aux conducteurs de brancher leur véhicule électrique pour lancer une recharge qui s'avère bien plus pratique qu'une halte à la station-service.

Le capital a notamment déjà aidé Emobi à transformer la technologie innovante JustPlug en applications évolutives déployables en temps réel grâce à des partenariats clés avec l'industrie. En 2025, Emobi a annoncé de multiples collaborations commerciales qui démontrent la souplesse de JustPlug dans les environnements de recharge publics, liés aux parcs de véhicules ou gérés par les clients. Il s'agit en particulier des partenariats avec Flipturn afin d'apporter une infrastructure prête pour la fonctionnalité Plug & Charge et l'itinérance sur les sites de recharge gérés par les clients ; ElectricFish pour activer la technologie JustPlug dans des installations de recharge indépendantes du réseau et ultrarapides, publiques ou associées à des parcs de véhicules ; et Curo pour proposer aux parcs de véhicules électriques, à l'échelle nationale, un accès fluide aux services de recharge . Tous ces partenariats, qui valident la capacité de JustPlug à fonctionner sur divers modèles d'infrastructure, favorisent l'adoption de cette technologie à grande échelle.

Le financement permettra également à Emobi d'accélérer la croissance de son écosystème de recharge des véhicules électriques, qui comprend plus de 140 000 ports de recharge répartis sur plus de 28 réseaux. En plus d'élargir ses capacités techniques, l'objectif stratégique d'Emobi consiste à entretenir et à développer des partenariats avec des acteurs clés de l'industrie, comme Monta , un fournisseur de premier plan de solutions logicielles de recharge des véhicules électriques, Parkopedia, une solution numérique de stationnement et de recharge des véhicules électriques, ainsi que d'autres fournisseurs de services d'électromobilité sur le marché nord-américain. Ces collaborations font partie intégrante de la mission d'Emobi : mettre à la disposition des constructeurs automobiles, des parcs de véhicules et des conducteurs une infrastructure transparente, sécurisée et fiable pour la recharge des véhicules électriques.

« L'industrie des véhicules électriques promet depuis plus d'une décennie une expérience de recharge fluide, mais les conducteurs doivent toujours batailler avec des applications, des cartes RFID et des écosystèmes fermés », a déclaré Lin Sun Fa, directeur général d'Emobi. « Nous brisons l'impasse avec JustPlug sans attendre le nouveau cycle de mises à niveau du réseau ou d'harmonisation réglementaire. C'est la première solution qui met fin à la fragmentation pour vraiment redonner de l'énergie aux conducteurs de véhicules électriques. Profitant à la mission d'Emobi, ce financement donne à l'entreprise les moyens de faire de la recharge transparente et sécurisée une norme, et non plus une exception. »

« Emobi se positionne comme un chef de file sur le marché en constante évolution des infrastructures de recharge de véhicules électriques, a commenté Michael Kadow, associé chez Florida Funders. « Son approche novatrice pour relever les défis fondamentaux de la recharge des véhicules électriques, appuyée par une stratégie claire et une équipe solide, lui garantit de jouer un rôle essentiel dans l'avenir de ce secteur. Nous saluons l'attachement d'Emobi à rendre l'expérience de recharge fluide, sécuritaire et accessible à tous. »

La clôture de ce tour de financement de démarrage vient soutenir la croissance et l'impact futurs d'Emobi dans l'industrie des véhicules électriques. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité, de l'évolutivité et de l'expérience d'utilisation, Emobi se place en moteur de l'adoption de solutions de recharge des véhicules électriques en Amérique du Nord.

Emobi permet une recharge fluide et sécurisée des véhicules électriques sur tous les réseaux, en fournissant une infrastructure unifiée pour les éditeurs d'applications, les parcs de véhicules et les constructeurs automobiles, tout en favorisant l'utilisation maximale des bornes de recharge. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des véhicules électriques et fonctionne instantanément, sans nécessiter de matériel ni de logiciel particulier. Emobi détient deux brevets provisoires, intègre plus de 140 000 bornes de recharge aux États-Unis et au Canada, et répond aux besoins de plus de 40 entreprises clientes. Emobi a gagné la confiance des départements américains de l'énergie et des transports, et reçoit le soutien d'investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.emobi.ai .

