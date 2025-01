QUÉBEC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Emmanuelle Toussaint à titre de présidente-directrice générale, en vigueur dès le 13 janvier 2025.

Mme Toussaint possède plus de 25 ans d'expérience en gestion dans les secteurs privés et publics. Passionnée par le développement durable, elle cumule une douzaine d'années dans le milieu de l'électrification des transports, occupant les fonctions de vice-présidente, commercialisation, pour Cléo Innovations, une filiale d'Hydro-Québec, ainsi qu'auparavant celles de vice-présidente affaires juridiques, règlementaires et publiques pour Prevost et Nova Bus, divisions du Groupe Volvo. Elle a également travaillé pour différentes organisations issues des milieux manufacturier, médical, aérospatial, informatique, biotechnologique, municipal et universitaire.

Mme Toussaint a aussi été nommée dans le Top 100 des femmes les plus influentes du Canada en 2021 par WXN, le Réseau des Femmes Exécutives et a été reconnue comme l'une des Top Women Leaders en Amérique du Nord. Elle détient un baccalauréat en droit et un certificat en administration de l'Université Laval. Avocate, elle est membre du Barreau du Québec.

« Nous sommes fiers d'accueillir Mme Toussaint à la tête de l'AMQ. Nous exprimons notre profonde gratitude à Mme Josée Méthot, qui a dirigé l'AMQ avec dévouement et excellence pendant de nombreuses années, contribuant significativement à promouvoir une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante », a affirmé Jean-Baptiste Dromer, président du conseil d'administration. « Mme Toussaint poursuivra cette mission en défendant les intérêts de l'industrie minière au Québec, tout en s'engageant à respecter les valeurs fondamentales de l'AMQ : respect, transparence, éthique et collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Sous sa direction, l'AMQ continuera d'être reconnue comme le catalyseur de l'industrie minière, inspirant ses membres à adopter une démarche éthique et à respecter les plus hauts standards environnementaux, sociaux et de gouvernance ».

« Nous sommes convaincus que Mme Toussaint, avec son équipe, saura relever les défis actuels et futurs de l'industrie, notamment en matière de développement durable et d'innovation, et qu'ensemble, ils contribueront à positionner l'industrie minière comme leader incontournable dans la transition vers une économie responsable et compétitive », ajoute M. Dromer.

« Je suis très heureuse d'avoir été choisie pour prendre les rênes de l'AMQ et je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur confiance », a déclaré Emmanuelle Toussaint. « Le secteur minier du Québec est important au niveau socioéconomique et est un incontournable tant pour la transition énergétique que la décarbonation. L'industrie minière québécoise aspire d'ailleurs à devenir un chef de file en développement minier durable. Je m'engage à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes et à porter la voix de nos membres auprès de celles-ci. J'entreprends avec enthousiasme ce nouveau mandat en sachant que je peux compter sur une équipe solide et compétente », conclut Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]