Les sauveteurs miniers du Québec s'affrontent à Val-d'Or

QUÉBEC, le 25 mai 2025 /CNW/ - Du 22 au 24 mai, la 61e édition de la Compétition provinciale de sauvetage minier s'est tenue à la Cité de l'Or, à Val-d'Or. Organisé conjointement par l'Association minière du Québec (AMQ) et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), cet événement a rassemblé 12 équipes provenant de différentes mines souterraines du Québec.

Pendant trois jours, les équipes se sont affrontées dans des conditions reproduisant des scénarios d'intervention d'urgence aussi réalistes qu'exigeants. Ces épreuves visaient à évaluer leur préparation, leur capacité d'intervention et leur travail d'équipe, dans un esprit de compétition, d'amélioration continue et de convivialité

Ce rassemblement constitue une occasion unique de mettre en pratique les compétences acquises lors de formations spécialisées, tout en soulignant le professionnalisme et le dévouement des sauveteurs miniers. Ces derniers jouent un rôle essentiel assurant, au quotidien, la sécurité de leurs collègues au sein de l'industrie minière.

« La santé et la sécurité sont au cœur des priorités de l'Association minière du Québec. Cette compétition illustre l'expertise exceptionnelle de nos équipes de sauvetage minier et leur engagement indéfectible envers les plus hauts standards de sécurité. Elle représente également une occasion privilégiée de favoriser le partage des meilleures pratiques à l'échelle de notre industrie -- un levier essentiel pour faire rayonner le savoir-faire québécois, ici comme à l'international. Nous avons des sauveteurs miniers extrêmement qualifiés dont nous pouvons être fiers ! »

-- Martin Gagnon, directeur, Prévention et santé et sécurité du travail de l'AMQ

D'ailleurs, les équipes médaillées d'or, d'argent et de bronze formeront une équipe mixte qui représentera fièrement le Québec à la Compétition internationale de sauvetage minier, prévue au printemps 2026, en Zambie. Une occasion prestigieuse de démontrer l'excellence québécoise sur la scène mondiale.

Liste des récipiendaires

Trophée Or

Mine LaRonde, Mines Agnico Eagle ltée

Trophée Argent

Mine Goldex, Mines Agnico Eagle ltée

Trophée Bronze

Mine LZ5, Mines Agnico Eagle ltée

Trophée Défi BG-4

Mine Raglan, une compagnie Glencore

Trophée DRÄGER 1- Performances théoriques et techniques

Mine Éléonore, Dhilmar

Trophée Mac Foy - Performance en premiers soins

Projet minier Windfall, Gold Fields

Trophée DRÄGER 2 - Performance équipe de direction

Mine LZ5, Mines Agnico Eagle ltée

Trophée Levitt Sécurité - Meilleure équipe en mission

Mine LaRonde, Mines Agnico Eagle ltée

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

