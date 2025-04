LANCEMENT DE LA SEMAINE MINIÈRE DU QUÉBEC 2025

QUÉBEC, le 28 avril 2025 /CNW/ - Du 28 avril au 4 mai, l'industrie minière vous donne rendez-vous pour célébrer une nouvelle édition de la Semaine minière du Québec, sous le thème : « Ensemble, innovons pour le futur ». Présenté par l'Association minière du Québec (AMQ), en collaboration avec l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), cet événement annuel invite les Québécoises et Québécois de tous âges à découvrir un secteur à la fois essentiel et en pleine transformation. Coup d'œil dans les coulisses fascinantes de l'industrie minière !

L'innovation est au cœur de l'industrie minière et de ses pratiques. Elle s'invite dans tous les domaines : sécurité des travailleurs, réponse aux exigences environnementales, gestion intelligente des données, et bien plus encore. Véritable fil conducteur, l'innovation guide l'évolution constante du secteur, appuyée sur des normes ambitieuses et des technologies toujours plus avancées, mises en lumière durant la Semaine minière du Québec.

« L'industrie minière québécoise évolue à un rythme soutenu. On entend souvent parler de projets miniers, de minéraux critiques et stratégiques (MCS), du rôle de l'industrie dans la transition énergétique ou de décarbonation, mais il est tout aussi important de lever le voile sur ce qui se cache derrière ces termes. Informer, expliquer, montrer les bonnes pratiques qui façonnent notre industrie au quotidien. En somme, ouvrir les portes de l'industrie. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur un secteur minier encadré par des normes rigoureuses et animé par une volonté constante, mais surtout commune, de faire mieux. C'est une source de fierté que nous voulons partager », témoigne Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Pendant toute la semaine, des activités telles que des visites de mines, des conférences, des jeux-questionnaires miniers ou encore des activités familiales sont organisées, afin de sensibiliser le grand public à l'importance de nos produits miniers et aussi d'éveiller la curiosité de la relève ! Consultez la programmation officielle sur le site semaineminiereduquebec.com.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]