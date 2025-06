Congrès annuel 2025 de l'Association minière du Québec - L'excellence et l'innovation au cœur des pratiques

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) a tenu son congrès annuel les 4 et 5 juin derniers, réunissant l'ensemble de ses membres et partenaires autour des enjeux et avancées de l'industrie. Fidèle à sa mission de valorisation des meilleures pratiques, l'AMQ a profité de l'événement pour souligner les initiatives exemplaires déployées par les entreprises minières, tant en matière d'environnement, qu'en communications-marketing, en ressources humaines ou encore en relations avec les communautés.

Les Prix Distinction AMQ

Créés pour mettre en lumière les efforts et les innovations de l'industrie, les Prix Distinction AMQ en sont cette année à leur cinquième édition. Le grand nombre de candidatures reçues témoigne du dynamisme du secteur et de son engagement envers l'amélioration continue. Les projets soumis ont été rigoureusement évalués par plusieurs jurys composés d'experts indépendants, garantissant une sélection équitable et crédible.

Les lauréats des Prix Distinction 2025

Communications-marketing : Mine Raglan, une compagnie Glencore

L'inauguration de la mine Anuri représentait une étape majeure pour Mine Raglan et pour le projet Sivumut, visant la continuité des activités de Mine Raglan jusqu'en 2040. Plus qu'un simple événement protocolaire, cette inauguration a été conçue comme une initiative stratégique de communication, visant à mobiliser les parties prenantes et à mettre en lumière les valeurs d'innovation et de collaboration qui animent Mine Raglan.





Pour minimiser les impacts de certaines de ses activités, Eldorado Gold Québec a développé un projet de compensation en collaboration avec divers partenaires, visant à restaurer et protéger les habitats de fraie du lac Florentien. Bien qu'il découle d'une obligation réglementaire, ce projet se démarque par sa pertinence pour préserver un écosystème exceptionnel et important pour la région, par la variété des actions posées et, surtout, par la mobilisation qu'il a générée.





Dans le cadre de la sixième révision de son plan de réaménagement et de restauration, Mine Raglan a amorcé une transformation profonde de sa gouvernance en matière de fermeture minière. Pour la première fois au Québec, une entreprise minière engage les communautés inuites dans un processus structuré, transparent et collaboratif, bien en amont de la fin des opérations, prévue après 2040. Ce projet innovant s'appuie sur la création du sous-comité du plan de fermeture, un espace multipartite réunissant des représentants inuits, des chercheurs universitaires et des experts de Mine Raglan.

Depuis 2024, en collaboration avec la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam, Minerai de fer Québec propose Kapatakan, une expérience de formation immersive au cœur de la culture innue. Pendant deux jours, des cohortes d'une dizaine d'employés sont accueillies directement dans la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam. Ils visitent des lieux historiques, rencontrent des entrepreneurs, des leaders et des membres de la communauté, et échangent sur leur quotidien et leur mode de vie. Cette formation permet non seulement de découvrir une culture fascinante, mais aussi de proposer des pistes de réflexion sur les impacts que peuvent avoir nos opérations sur la communauté, ses membres et sur l'environnement.





Le Prix Excellence TSM de l'AMQ est destiné aux membres de l'Association en opération et repose sur les résultats vérifiés déclarés dans le cadre de l'initiative TSM (Towards Sustainable Mining) pour l'année 2024. Cette récompense est attribuée à l'établissement minier ayant atteint le plus haut niveau de performance globale, en reconnaissance de son excellence.

La santé et la sécurité également à l'honneur

La santé et la sécurité des travailleurs sont primordiales dans le monde minier. Depuis 1966, les trophées F.J. O'Connell sont décernés chaque année pour sensibiliser les travailleurs et les superviseurs à l'importance de la collaboration et de bonnes pratiques en SST afin de prévenir les accidents dans les opérations minières. Ces distinctions prennent en compte non seulement la performance des entreprises en matière de sécurité, mais aussi leurs bonnes pratiques de prévention. Les critères d'évaluation incluent notamment le taux de fréquence OSHA, une mesure permettant de comparer la performance en santé et sécurité entre différentes entreprises, le taux de gravité des accidents ainsi que les initiatives de prévention mises en œuvre, telle que l'utilisation de la formule de supervision et carte de travail ainsi que la réalisation d'un diagnostic de gestion SST.

Ainsi, pour l'année 2024 le trophée F.J. O'Connell remis dans la catégorie Opérations souterraines 400 000 heures et plus travaillées est décerné :

Mine Raglan, une compagnie Glencore



L'AMQ a également le plaisir de remettre pendant le Congrès le prix John T. Ryan , décerné par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) en mai dernier. Ce prix prestigieux récompense la mine ayant enregistré la plus faible fréquence d'accidents déclarés au cours de l'année précédente dans sa catégorie. Pour l'année 2024, dans la catégorie Sélection régionale Québec/Maritimes , le prix revient à :





Citation

« Le succès du Congrès et du Gala Reconnaissance de l'AQM témoigne de la vitalité et de l'engagement de notre industrie envers l'excellence. À travers la remise des Prix Distinction et du prestigieux trophée F.J. O'Connell, nous saluons des pratiques remarquables en santé-sécurité, en environnement, en relations communautaires et plus encore. Félicitations à tous les finalistes et lauréats : vous contribuez activement à faire avancer le secteur minier québécois », a affirmé Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

