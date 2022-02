OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et EllisDon ont le plaisir d'annoncer leur partenariat officiel jusqu'en 2024.

L'été dernier, l'entreprise pancanadienne de services de construction a prêté main-forte au CPC pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Le partenariat est maintenant officiel et l'entreprise devient donc fournisseur officiel du CPC pour les trois prochaines. Elle apportera notamment son soutien pour les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui commencent bientôt.

« Nous sommes très heureux de nous associer à EllisDon pour les trois prochaines années, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble toute l'année, dit Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. Amener l'équipe paralympique canadienne aux Jeux demande beaucoup de travail en coulisse, et l'expertise d'EllisDon nous permet de faire en sorte que les athlètes puissent compter sur un environnement de haute performance pour se concentrer sur leur compétition. »

Son équipe des services d'infrastructure et des services technologiques s'occupera notamment de l'inventaire et de l'inspection avant l'arrivée des athlètes, des opérations sur place et de l'aspect technique de l'entretien, du soutien de la conciergerie, de la gestion du mobilier et de l'équipement et de l'installation de la signalisation.

EllisDon apporte également son appui au développement du parasport d'un océan à l'autre grâce à ses contributions directes à la Fondation paralympique canadienne.

« Pour l'équipe de EllisDon, c'est un grand honneur de s'associer au Comité paralympique canadien et nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat. Nous porterons fièrement les couleurs de notre équipe pendant notre séjour aux Jeux avec Équipe Canada, indique Jody Becker, cheffe de la stratégie et vice-présidente directrice des services d'infrastructure et des services technologiques. Pour nous, c'est une affaire de fierté et de patriotisme, et aussi d'admiration pour les paralympiens canadiens qui passeront à l'histoire à Beijing. »

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos d'EllisDon

EllisDon est une entreprise dont les employées et employés sont propriétaires. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 5 milliards de dollars et elle offre des services généraux de construction. Avec plus de 5000 employées et employés et salariés et salariées horaires répartis dans quinze bureaux au Canada et à l'étranger, EllisDon s'est imposé comme chef de file de tous les secteurs et de presque toutes les facettes de l'industrie de la construction. Pour en savoir plus, consultez ellisdon.com

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Comité paralympique canadien, Gestionnaire, relations de presse, [email protected] ou 613-462-2700; Dustin Luchka, EllisDon, Directeur, marketing et communications, [email protected] ou 289-776-7740