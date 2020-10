Nous avons amélioré le Compte-chèques Tangerine en incorporant la fonctionnalité Visa Débit qui permet aux clients de magasiner en ligne et à l'étranger† là où Visa est acceptée, en utilisant l'argent disponible dans leur compte-chèques. Les avantages supplémentaires de la carte Visa Débit s'ajoutent aux caractéristiques formidables et à la sécurité du Compte-chèques Tangerine , comme l'absence de frais pour les opérations quotidiennes, les Virements InteracMD gratuits, l'accès gratuit à plus de 3 500 guichets bancaires de la Banque Scotia au Canada et plus encore.

Pour faire du lancement de la carte Visa Débit Tangerine un événement encore plus spécial, Tangerine a planifié une surprise émouvante pour deux clientes touchées par la COVID-19. Les clientes de Tangerine, Monica et Wanda, ont toutes deux reçu un appel vidéo surprise de la part de Tangerine leur annonçant la nouvelle d'un cadeau spécial : elles sont maintenant plus riches de 10 000 $ !

Voici quelques renseignements sur chacune des clientes surprises par Tangerine :

- Monica, de Toronto, en Ontario, est une mère et une épouse aux prises avec une situation difficile au travail et à la maison depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé. Avec un enfant de deux ans à la maison, son mari au chômage et un parent âgé souffrant de démence, ses dépenses ont augmenté, alors que les revenus ont chuté. Leur avenir est plein d'incertitudes. « Apprendre que nous allions recevoir une telle somme de la Banque Tangerine nous a stupéfiés et comblés de bonheur », a déclaré Monica après avoir reçu la nouvelle du don de 10 000 $. « Nous pourrons nous acquitter plus facilement de certaines dépenses essentielles grâce à Tangerine ! »

- Wanda, de Kirkland, au Québec, combat le cancer et ne peut pas travailler en raison d'un système immunitaire affaibli. Alors que ses prestations d'invalidité ne sont plus versées et qu'elle n'est pas en mesure de recevoir la PCU, ses frais médicaux et de subsistance continuent d'augmenter. « Ce cadeau était tout à fait inattendu ! « J'avais les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait », a affirmé Wanda en se remémorant la grande nouvelle. « Ce cadeau me laissera me concentrer sur mon traitement et ma guérison plutôt que d'être préoccupée par le paiement de mes médicaments et de mes factures. »

Leur nouveau départ commence maintenant - voici leur histoire.



« Ce lancement survient à un moment où de nombreux Canadiens cherchent à mieux gérer leurs finances. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients un produit qui présente tant d'avantages sans engendrer de frais. C'est pourquoi nous voulions célébrer et venir en aide à certains clients qui le méritent et pour qui l'année a été particulièrement difficile », a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction à la Banque Tangerine. « Depuis le début de la pandémie de COVID-19, notre équipe du soutien à la clientèle répond à d'innombrables appels d'assistance en offrant à nos clients des programmes de soutien conçus pour alléger leur fardeau financier. Ces cadeaux-surprises vont encore plus loin pour faire la différence dans la vie des gens. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles à Monica et à Wanda. »

Sachant qu'il s'agit d'une période difficile pour ces clientes, la Banque Tangerine voulait les aider à faire face aux dépenses quotidiennes en leur remettant un montant supplémentaire dans leur compte et en leur offrant l'option de la nouvelle carte Visa Débit.

En tant que première banque exclusivement numérique au Canada◊ à offrir la carte Visa Débit, tous les clients titulaires d'un Compte-chèques Tangerine y ont maintenant accès pour effectuer plusieurs types d'opérations en ligne, comme des achats courants, le paiement de factures, des achats dans les applis et bien plus. Ces achats sont effectués avec l'argent présent dans le compte au lieu d'accumuler des dettes. La carte Visa Débit Tangerine offre une gamme de caractéristiques et d'avantages, notamment :

Exclusivité de la Banque Tangerine : Les clients ont le choix entre deux couleurs pour leur carte, soit orange vif ou gris foncé, faisant de la Banque Tangerine le premier émetteur de cartes Visa Débit au Canada à offrir des options de design de cartes**.

Contrôle entre vos mains : Comme toute carte de débit, la carte Visa Débit utilise uniquement l'argent de votre compte-chèques, mais vous donne plus de liberté pour magasiner en ligne et à l'étranger † là où Visa est acceptée.

: Comme toute carte de débit, la carte Visa Débit utilise uniquement l'argent de votre compte-chèques, mais vous donne plus de liberté pour magasiner en ligne et à l'étranger là où Visa est acceptée. Magasinez en ligne en toute confiance : Avec la politique Responsabilité zéro de Visa 1 , vous ne payez pas pour des achats non autorisés. Cela s'ajoute aux mesures de sécurité robustes actuelles de Tangerine. Plus de détails à tangerine.ca/securite .

: politique Responsabilité zéro de Visa , vous ne payez pas pour des achats non autorisés. Cela s'ajoute aux mesures de sécurité robustes actuelles de Tangerine. Plus de détails à . Effectuer des achats en ligne facilement : Visa Débit vous permet d'acheter de vos magasins en ligne préférés, alors que plus de 1,5 million de commerçants en ligne acceptent Visa au Canada 2 .

Visa Débit vous permet d'acheter de vos magasins en ligne préférés, alors que plus de 1,5 million de commerçants en ligne acceptent Visa au . Paiements de factures faciles : Utilisez Visa Débit pour effectuer des paiements de factures récurrents en ligne et en personne, à partir de votre Compte-chèques Tangerine.

Pour en savoir plus sur le Compte-chèques Tangerine et Visa Débit, cliquez ici.

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires efficaces et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à ses centres d'appels ouverts 24/7 et à son siège social situé à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Mentions légales :

† Remarque : des frais de conversion de devises étrangères peuvent s'appliquer.

◊ Selon les émetteurs de carte Visa Débit existants au 31 août 2020. Une banque numérique ou directe est une banque sans réseau de succursales, qui offre des produits et services bancaires quotidiens par le biais de canaux électroniques sans recours à des succursales pour traiter les transactions.

** Selon les émetteurs de cartes Visa Débit existants au 31 août 2020.

1 La politique Responsabilité zéro de Visa ne s'applique pas aux cartes Visa anonymes prépayées, aux cartes commerciales et d'entreprise, ni aux transactions non traitées par Visa. Il faut assurer la sécurité du compte et du NIP. D'autres conditions et restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, consultez la documentation du titulaire de carte fournie par l'émetteur de la carte.

2 Calculé en incluant tous les ID de marchand uniques qui ont traité au moins une transaction sur VisaNet au cours des 12 derniers mois. En date d'août 2020.

Tangerine est une marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. « Changez d'ère bancaire » est une marque déposée de la Banque Tangerine.

La Banque Scotia est une marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse

Interac et Flash Interac sont des marques déposées d'Interac Corp., utilisées sous licence.

* Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence

Demandes des médias : Sarah Nazzarro, Communications, Banque Tangerine, [email protected], 437 239-6587

