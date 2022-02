MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Vezgo, le nouvel agrégateur de cryptomonnaie lancé par l'équipe de Wealthica, accueille Elie Geha, ancien vice-président d'Avanquest et directeur de la publicité d'iWeb, en tant que président et directeur des revenus.

En tant que spécialiste dans la croissance en ligne avec une expérience dans la gestion de budgets publicitaires de plusieurs millions de dollars et grand contributeur à l'expansion rapide d'iWeb, Elie Geha s'associe à Martin Leclair, co-fondateur de Wealthica et Vezgo, avec l'objectif de faire disparaître la frontière entre la cryptomonnaie et la finance traditionnelle. Martin et Elie ont travaillé ensemble chez iWeb, une ancienne entreprise de Martin Leclair.

L'API Vezgo, souvent présentée comme le "Plaid de la Crypto", est le moyen le plus simple pour les gens de connecter leurs comptes crypto à n'importe quelle application. Il est incroyablement simple et facile pour les développeurs d'applications fintech de se connecter aux comptes d'échange, aux portefeuilles ou aux protocoles de cryptomonnaie de leurs utilisateurs pour récupérer les soldes, les avoirs et les données de transaction. Vezgo répond à un large éventail de cas d'utilisation allant de obligations fiscales à la conformité et au suivi des données financières.

Avec l'arrivée d'Elie Geha, qui cumule plus de 15 ans d'expérience à faire croître des entreprises grâce à la publicité en ligne, Wealthica et Vezgo sont maintenant prêts à croître d'une façon accélérée et se concentrer sur l'intégration de développeurs pour utiliser l'API d'agrégation de crypto.

« Cela me rappelle les bons souvenirs de l'incroyable succès d'iWeb ! », a commenté Elie Geha. « Je n'ai aucun doute que ce sera un autre grand succès comme iWeb, seulement cette fois, le processus sera sûrement beaucoup plus rapide et l'entreprise beaucoup plus grande. », a-t-il ajouté.

« Elie est un marketeur passionné et un ambassadeur incroyable pour Vezgo. Nous sommes extrêmement heureux qu'Elie rejoigne l'équipe. Il nous permettra sûrement d'établir rapidement Vezgo comme la solution incontournable d'agrégation de crypto. Les connaissances et l'expérience d'Elie vont nous permettre d'avoir un impact beaucoup plus rapidement dans notre marché. », a déclaré Martin Leclair, cofondateur et PDG de Wealthica.

À propos de Vezgo et de Technologie financière Wealthica

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie.

Vezgo étend la capacité d'agrégation de Wealthica en connectant les échanges de cryptomonnaie et les portefeuilles aux projets et applications Fintech. Son API est conçue pour aider les développeurs à fournir à leurs clients un accès à leurs historiques et soldes de transactions crypto en un seul endroit. Vezgo compte plus de 40 échanges/portefeuilles et des nouvelles connexions sont créées hebdomadairement. Vezgo contribue à la croissance rapide du marché de la cryptographie dont la capitalisation boursière est de 2 trilliards de dollars.

Liens connexes

