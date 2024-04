La conception permet aux utilisateurs adultes de réorganiser librement les pièces

Le rapport cours-rendement de premier ordre est également mis en évidence

TORONTO, 29 avril 2024 /CNW/ - La marque mondiale de vapotage de premier plan ELFBAR a dévoilé au Canada et sur les marchés d'Amérique latine le EW9000, une trousse de vapotage novatrice conçue avec une cartouche à usage unique et une unité de recharge pouvant être fixée.

La conception de ce dispositif à cartouche hybride s'harmonise parfaitement avec le dévouement inébranlable d'ELFBAR à explorer de nouvelles frontières en matière de réduction des risques dans le but d'offrir une expérience de vapotage unique en son genre.

ELFBAR EW9000

Son arrivée au Canada et dans certains marchés latino-américains coïncide avec ses débuts aux Émirats arabes unis.

Une expérience durable grâce à une structure magnétique polyvalente

Dotée de deux pièces magnétiques parallèles, cette dernière trousse de vapotage comprend deux pièces - une cartouche à usage unique qui peut être remplacée et une unité de charge portative 820mAh - qui sont connectées magnétiquement pour offrir une performance durable avec jusqu'à 9 000 bouffées.

Grâce à l'unité de la nacelle équipée d'une batterie intégrée, les vapoteurs adultes peuvent choisir entre cette structure et la trousse combinée de l'unité de charge de la nacelle. Les deux formats différents offrent aux utilisateurs adultes une expérience de mise en marche ininterrompue avec des changements transparents lors du vapotage.

Les cabines remplaçables réduisent les coûts

Soutenue par la structure magnétique du EW9000, les utilisateurs peuvent remplacer la nacelle à usage unique tout en conservant l'unité de charge pour la réutilisation. Contrairement aux produits de vapotage à usage unique conventionnels, le EW9000 est optimisé pour aider les utilisateurs à rester rentables et à prolonger en grande partie la durée de vie du produit en achetant simplement de nouvelles capsules.

« EW9000 est le dernier produit ELFBAR dans le seul but d'offrir l'expérience au bas du cœur de chaque vapoteur adulte, en plus d'une option plus rentable, a déclaré Anthony Chau, concepteur industriel d'EW9000.

Avec une structure magnétique et des combinaisons variées de couleurs et d'icônes, EW9000 est le gadget de violon pour adultes dans leur parcours d'abandon du tabac. La pléthore d'icônes et de couleurs permet également aux vapoteurs adultes de partager leurs unités de recharge pour débloquer davantage de combinaisons, libérant ainsi du stress grâce à l'interaction et au réseautage social dans l'expérience globale de vapotage.

Mélange-match ludique en instantanés simples

Présentant une sélection de huit saveurs, qui varient selon le marché, EW9000 hérite de goûts classiques très populaires le long de la gamme ELFBAR, comme Blue Razz Ice, une saveur distinctive.

Il s'agit du dernier développement de l'engagement de l'ELFBAR à améliorer continuellement l'expérience utilisateur, selon lequel les palais des différentes populations doivent être bien représentés et les saveurs doivent être adaptées aux demandes diversifiées des utilisateurs.

Les unités de charge sont disponibles en sept couleurs et avec six motifs, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer jusqu'à 56 combinaisons différentes.

La personnalisation de l'interchangeabilité d'EW9000 avec un clic est prête à devenir le nouveau gadget manuel pour les vapoteurs adultes.

Sur les marchés du Canada et de l'Amérique latine, une variété d'options de saveurs, y compris Blue Razz Ice, California Cherry, Watermelon Ice, Miami Mint, Dragon Strawnana et Cherry Strazz, seront disponibles, avec Juicy Peach et Jiggly Sting spécialement conçus pour le Canada, et Grape Ice et Sour Lush Gummy offerts en Amérique latine.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier et un innovateur dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle a exploré de nouvelles frontières en offrant une expérience de vapotage distincte et diversifiée qui repose sur l'innovation.

ELFBAR maintient son engagement à l'égard de la conformité, de la prévention de l'accès pour les jeunes et de la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan privilégiée et recommandée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde.

Pour en savoir plus sur la marque ELFBAR et ses produits, visitez elfbar.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399632/ELFBAR_EW9000.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

SOURCE ELFBAR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec [email protected].