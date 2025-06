Matériaux étudiés pour détecter les antioxydants liquides de vapotage potentiellement nocifs et affiner les alliages de bobines de chauffage

Les édulcorants liquides font l'objet d'études continues pour respecter les limites de sécurité

281 essais effectués sur le liquide de vapotage, les aérosols, les matériaux et la fiabilité des produits

Plus de 120 000 tests internes ont été effectués en 2024

LONDRES, 26 juin 2025 /CNW/ - Les principales marques de produits de vapotage ELFBAR et LOST MARY ont dévoilé aujourd'hui les derniers progrès en matière de recherche et développement, d'innovations de produits et de protocoles de tests renforcés.

Les deux marques ont continué de dominer l'industrie en matière de matériaux plus sécuritaires et d'ingrédients de liquide de vapotage pour les produits de vapotage, les efforts allant au-delà de la recherche scientifique pour englober une procédure d'évaluation systématique de l'innocuité.

Cette procédure couvre maintenant 281 tests, dont 142 sur les liquides de vapotage, 22 sur les aérosols, 86 sur les matériaux de l'appareil et 31 sur les paramètres de fiabilité du produit, dans le cadre d'un engagement inébranlable à fournir des solutions de rechange à risque réduit aux utilisateurs adultes du monde entier.

« La sécurité des produits étant notre priorité absolue, nous plaçons la recherche scientifique au cœur de nos innovations, élargissant nos connaissances grâce aux mécanismes d'atomisation, aux évaluations toxicologiques et au développement de nouveaux matériaux, a déclaré Samuel Fu, directeur de l'ingénierie de la recherche et du développement des marques. « Les détails sont importants pour nous en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité, les articles d'essai couvrant les liquides de vapotage, les serpentins chauffants, les batteries et plus encore. »

ELFBAR et LOST MARY se sont plongés dans les additifs et les matériaux à saveur, transformant les dernières innovations en améliorations tangibles de la sécurité des produits. Plusieurs percées en matière de recherche ont été examinées par des pairs et publiées, renforçant ainsi l'approche scientifique du développement de produits des marques.

Pionnier dans la détection d'additifs potentiellement nocifs

Dans le but d'établir une assurance de la sécurité des ingrédients à l'échelle de l'industrie, les marques ont mis au point un nanomatérial pour détecter les antioxydants potentiellement nocifs ajoutés aux liquides de vapotage.

En tant que capteur colorimétrique, ce nanomatérial présente des changements de couleur distincts sous des lumières proche infrarouges, signalant des traces de ces deux antioxydants difficiles à détecter.

Cette méthode de détection est rapide, simple, très sensible et sélective, permettant un dépistage rapide et excluant ainsi les antioxydants des liquides à vapoter.

Formulation de liquide de vapotage avec des édulcorants fondés sur des données probantes

Pour le moment, ELFBAR et LOST MARY ont mené des recherches approfondies sur les édulcorants et ont identifié le néotame comme une solution de rechange plus sécuritaire au sucralose. Les essais montrent que les échantillons de liquide de vapotage contenant du néotame contiennent moins de métaux lourds, produisent moins de métaux lourds dans la vapeur et démontrent une toxicité cellulaire réduite par rapport à ceux contenant du sucralose.

Sur la base de ces résultats, ELFBAR et LOST MARY ont minimisé l'utilisation de sucralose et d'autres édulcorants non validés.

« Les saveurs ne font pas qu'enrichir l'expérience de vapotage, elles jouent un rôle efficace pour aider les fumeurs adultes à changer, a souligné Samuel. « C'est pourquoi nous demeurons investis dans l'examen de l'innocuité des additifs aromatiques par la recherche scientifique. Il est essentiel de veiller à ce que ces ingrédients répondent aux normes croissantes pour soutenir les utilisateurs adultes dans leur transition. »

Améliorer la qualité grâce à des renseignements sur les matériaux chauffants

Reconnaissant le rôle de la composition d'alliage dans la stabilité thermique des serpentins chauffants, qui influence la sécurité des aérosols, ELFBAR et LOST MARY ont mené des recherches approfondies sur la façon dont divers rapports de métal affectent la performance des bobines en céramique.

Leurs recherches suggèrent qu'un rapport optimisé alliage nickel-chrome-fer dans les bobines prolonge leur durée de vie et réduit les niveaux de métaux lourds dans la vapeur.

Les résultats soutiennent également les améliorations de la composition des bobines en céramique, aidant à minimiser l'exposition des utilisateurs à des sous-produits potentiellement nocifs.

Garantir la sécurité grâce à des tests de routine approfondis

Les produits ELFBAR et LOST MARY doivent faire l'objet d'une évaluation complète, y compris une analyse toxicologique et chimique, des essais de fiabilité, des essais sur les matériaux et des essais électroniques et sur les batteries, avant d'être commercialisés.

Avec 11 637 tests internes effectués en mai 2025, les marques ont poursuivi ce rythme d'essai à partir de 2024, où plus de 120 000 tests ont été effectués sur les produits finaux, les matériaux et les liquides à vapoter.

De plus, les deux marques effectuent régulièrement des inspections complètes des compositions de liquide de vapotage et d'aérosols dans l'ensemble de la série de produits, y compris la trousse de nacelle préremplie LOST MARY BM600 et la trousse de nacelle préremplie ELFBAR 600. Des vérifications ponctuelles mensuelles sont également effectuées.

Les tests avant et après la mise en marché garantissent que les niveaux de métaux lourds, d'aldéhydes et de cétones dans la vapeur et les liquides de vapotage sont toujours bien inférieurs aux limites réglementaires, y compris la réglementation du tabac et des produits connexes du Royaume-Uni, la directive sur les produits du tabac (DPT) de l'Union européenne., et les lignes directrices établies par l'Association française de normalisation (AFNOR). Les deux marques effectuent un dépistage rigoureux pour exclure les substances interdites stipulées par la DPT, tout en évaluant la sécurité des aérosols conformément à l'AFNOR.

La liste des additifs alimentaires interdits dans les liquides à vapoter est passée à 1 253 articles, en plus de l'exclusion de tous les additifs industriels des ingrédients liquides.

