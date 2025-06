Des édulcorants étudiés pour jeter des bases solides pour des formulations plus sûres

LONDRES, le 19 juin 2025 /CNW/ - ELFBAR et LOST MARY, chefs de file de l'innovation en matière de vapotage, ont dévoilé aujourd'hui leurs dernières conclusions sur l'édulcorant à vapoter, un additif essentiel dans les produits de vapotage aromatisés.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Frontiers, le sucralose et le néotame, deux édulcorants largement utilisés dans le liquide de vapotage de l'industrie, sont évalués pour leur impact sur la libération de métaux lourds et la viabilité des cellules pendant l'utilisation quotidienne des produits de vapotage.

Les résultats évalués par des pairs concluent que le néotame est un édulcorant plus sûr que le sucralose, d'après des recherches sur des échantillons de liquides à vapoter contenant des concentrations variables de ces deux additifs.[1]

Selon divers tests, les échantillons de liquide de vapotage formulés avec du néotame contiennent de faibles concentrations de métaux lourds, produisent moins de métaux lourds dans les aérosols et présentent une toxicité cellulaire plus faible que ceux contenant du sucralose. L'étude identifie également une corrélation selon laquelle plus le sucralose est contenu dans les liquides de vapotage, plus les concentrations de métaux lourds sont élevées dans les aérosols.

« Pour nous, les ingrédients de liquide de vapotage plus sécuritaires ont été notre priorité absolue pour offrir de meilleurs produits. « Cette étude fournit des conseils scientifiques tout en renforçant notre engagement envers les formulations à risque réduit dans les produits de réduction des risques, a déclaré Samuel Fu, directeur de l'ingénierie de la recherche et du développement d'ELFBAR et de LOST MARY, ajoutant que, selon cette étude et nos années de recherche sur les édulcorants, « Les marques recommandent de limiter ou de remplacer le sucralose par du néotame, un édulcorant moins nocif.

Conformément à ces conclusions fondées sur des données probantes, ELFBAR et LOST MARY ont minimisé l'utilisation de sucralose et d'autres édulcorants, pour lesquels des profils de sécurité plus détaillés n'ont pas encore été découverts.

« En vertu de normes rigoureuses en matière de sécurité et de conformité des produits, les saveurs sont des éléments clés et efficaces qui ont fait leurs preuves pour aider les fumeurs adultes et les anciens fumeurs à délaisser le tabac », a souligné Samuel Fu. « C'est exactement pourquoi nous avons mis l'accent sur l'amélioration de l'innocuité des additifs aromatiques par tous les moyens possibles. »

Afin de réduire continuellement les risques pour la santé associés aux produits de vapotage aromatisés, ELFBAR et LOST MARY ont mené des études approfondies et cohérentes sur les édulcorants, y compris des analyses cytotoxicités et chimiques.

La sécurité des produits étant un objectif clé, les deux marques ont été à l'avant-garde de la fourniture d'ingrédients toujours plus sûrs pour les utilisateurs adultes, élevant continuellement les normes de l'industrie grâce à la recherche et aux essais.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier de l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle offre une expérience de vapotage distincte et diversifiée, l'innovation étant au cœur de ses activités.

ELFBAR maintient son engagement envers la prévention de l'accès des jeunes et la croissance durable en tant que marque de premier plan privilégiée et utilisée par des dizaines de millions de fumeurs adultes et d'ex-fumeurs dans le monde comme solution de rechange au tabagisme.

Pour en savoir plus, consultez le site elfbar.com.

Pour toute demande de renseignements, veuillez nous écrire à [email protected].

À propos de LOST MARY

LOST MARY, un innovateur mondial dans le domaine du vapotage, se consacre à la découverte de la valeur du vapotage, à l'établissement de la tendance et à l'analyse comparative de la qualité. LOST MARY est maintenant présent dans plus de 50 marchés mondiaux, où des dizaines de millions d'utilisateurs adultes préfèrent ses produits. À ce jour, la marque détient plus de 200 brevets dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site lostmary.com.

Pour toute demande de renseignements, veuillez nous écrire à [email protected].

