Le Rapport sur le développement durable de cette année détaille les principales étapes dans cinq domaines d'intérêt en 2024

Le dévouement continu à l'égard de la conformité et de l'autoréglementation a été mis en évidence

La sécurité des produits est une priorité pour offrir une expérience utilisateur adulte complète

Vérification de l'empreinte carbone du cycle de vie des produits terminée

LONDRES, 30 juin 2025 /CNW/ - Heaven Gifts, un chef de file mondial de l'industrie du vapotage, publie son Rapport sur le développement durable 2024, qui présente des progrès importants dans cinq domaines d'intérêt au cours de la dernière année : les affaires durables et la gouvernance éthique, la sécurité des produits et la satisfaction des utilisateurs, l'action climatique, le bien-être des employés et l'engagement communautaire.

Dans le rapport, Heaven Gifts annonce une étape importante en matière de développement durable qui, dans sa toute première évaluation par EcoVadis en décembre 2024, a obtenu une note de 70, surpassant 90 % de toutes les entreprises évaluées dans le monde. Heaven Gifts possède et exploite deux des principales marques de produits de vapotage au monde, ELFBAR et LOST MARY, et EcoVadis est une plateforme d'évaluation du développement durable reconnue à l'échelle mondiale.

Engagement envers la conformité et l'autoréglementation

Heaven Gifts accorde la priorité à l'intégrité dans son expansion mondiale et défend l'autoréglementation de l'industrie. En octobre 2024, le conseil consultatif de l'entreprise au Royaume-Uni a été créé, rassemblant des experts de divers secteurs pour fournir des conseils stratégiques pour son développement conforme et durable.

Heaven Gifts a également été le premier de l'industrie à signer le code de conduite de l'IBVTA (Independent British Vape Trade Association), renforçant son dévouement à l'égard des descripteurs de saveurs précis et réduisant au minimum son attrait pour les groupes d'utilisateurs involontaires.

Avec des principes de marketing et de vente responsables au cœur, l'entreprise a introduit un système de licences de vente au détail, qui est maintenant envisagé pour la législation au Royaume-Uni. Elle a également demandé que l'emballage et la normalisation des saveurs demeurent à l'avant-garde du paysage réglementaire en évolution.

Le programme de recyclage « GreenAwareness » des marques pour les produits de vapotage jetés a donné des résultats. En décembre 2024, elle avait recueilli près de 240 000 produits de vapotage usagés au Royaume-Uni seulement, pesant 7 tonnes.

Maintenir constamment la sécurité des produits

En 2024, Heaven Gifts a investi 40 millions de yuans dans son laboratoire d'innovation, qui couvre maintenant 3 000 mètres carrés, est équipé de plus de 350 ensembles d'installations et compte une centaine d'experts.

Le laboratoire est en mesure d'effectuer des essais conformément aux normes de sécurité mondiales, y compris les HCDH (composants nocifs et potentiellement nocifs), RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive) et REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques).

L'entreprise et ses marques phares, ELFBAR et LOST MARY, sont restées à l'avant-garde de l'industrie en adoptant continuellement des ingrédients de liquide de vapotage plus sécuritaires et en explorant des matériaux plus fiables pour améliorer la qualité des produits. Leurs efforts de recherche et développement couvrent l'ensemble du cycle de vie des produits et sont appuyés par une procédure d'évaluation systématique de l'innocuité.

Cette procédure couvre maintenant 281 tests, dont 142 sur les liquides à vapoter, 22 sur les aérosols, 86 sur les matériaux de l'appareil et 31 sur les paramètres de fiabilité du produit.

En matière de conception de produits, l'entreprise a adopté une approche axée sur l'économie circulaire. ELFBAR 600V2 est doté d'une conception modulaire améliorée qui simplifie davantage le démontage automatique pour faciliter le recyclage, tandis que LOST MARY a réduit l'utilisation de plastique de 10 grammes en moyenne par cartouche de taille moyenne.

Vérification de l'empreinte carbone du cycle de vie complet du produit

La quête de Heaven Gifts pour devenir une meilleure entreprise citoyenne a commencé en 2024 à partir de son livre blanc sur l'action climatique, décrivant une feuille de route claire guidée par l'initiative Science-Based Targets (SBTi). Dans le livre blanc, l'entreprise s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2035 (portées 1 et 2) et la carboneutralité dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050 (portées 1, 2 et 3).

Conformément à la norme ISO 14067, Heaven Gifts a appliqué l'évaluation du cycle de vie (ACV) pour quantifier l'empreinte carbone complète de cinq produits de base, aidant à déterminer les possibilités de réduction des émissions de carbone dans chaque phase, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication en passant par les transports, consommation et élimination - et fournir un soutien solide en matière de données pour les conceptions à faibles émissions de carbone.

En particulier, ELFBAR ELFA est devenu la première trousse de nacelle préremplie de l'industrie certifiée ISO 14067. Heaven Gifts est également le fer de lance de l'industrie avec une nouvelle unité fonctionnelle - le « nombre de bouffées tout au long du cycle de vie » - pour normaliser l'analyse comparative des émissions.

Attirer les talents mondiaux et assumer une plus grande responsabilité sociale

Dans le cadre de son programme de gardiens « Tomorrow's Miracles », Heaven Gifts a combiné l'influence sociale aux activités commerciales. L'entreprise a mené une gamme d'initiatives, y compris la protection de l'environnement, le développement communautaire et des activités de bénévolat pour l'ensemble du personnel.

De 2022 à 2024, l'entreprise a investi près de 8 millions de yuans dans le bien-être public, dont 5,96 millions dans l'amélioration des infrastructures communautaires et 2 millions dans la protection et la restauration écologiques.

Les quelque 1 000 employés de l'entreprise ont consacré 772,5 heures à des activités bénévoles dans les domaines de la protection de l'environnement, du bien-être communautaire et du soutien aux groupes démographiques défavorisés.

À propos de Heaven Gifts

Heaven Gifts, créée en 2007, a été l'un des premiers propriétaires et fabricants de marques de produits de vapotage au monde à offrir des solutions atomisantes.

Entre 2018 et 2021, l'entreprise a mis à profit son expertise en matière de négociation pour passer stratégiquement d'une plateforme de négociation à un propriétaire de marque, introduisant des marques mondiales de vapotage de premier plan comme ELFBAR et LOST MARY.

À ce jour, Heaven Gifts et ses produits de réduction des risques sont présents dans une centaine de marchés dans le monde, au service de plus de 50 millions d'utilisateurs adultes dans leur parcours d'abandon du tabac. Ses marques phares, ELFBAR et LOST MARY, détiennent des parts de marché de premier plan dans les principales régions du monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/5394430/elf_bar_logo.jpg

SOURCE ELFBAR

PERSONNE-RESSOURCE : ELFBAR, [email protected]