TORONTO, 18 octobre 2024 /CNW/ - Les chefs de file mondiaux de l'industrie du vapotage ELFBAR et LOST MARY ont annoncé aujourd'hui la formation d'un conseil consultatif au Royaume-Uni pour fournir des conseils stratégiques aux marques.

Les membres du conseil proviennent de disciplines pertinentes au Royaume-Uni et possèdent une expérience de haut niveau, notamment au sein des gouvernements national et local, de la profession médicale et des organismes d'application de la loi. Les membres auront le mandat de conseiller les deux marques sur des aspects clés de leur travail et de leurs activités.

Le nouveau conseil consultatif sert également Heaven Gifts, la société qui gère d'ELFBAR et de LOST MARY, deux chefs de file du marché au Royaume-Uni.

Victor Xiao, vice-président mondial de Heaven Gifts, a déclaré :

« La création de ce conseil consultatif marque une étape importante dans les activités mondiales d'ELFBAR et de LOST MARY. Cela s'inscrit dans notre engagement à long terme en tant que leader responsable du marché du vapotage dans le monde, et dans notre exploration du rôle que jouent les produits de vapotage dans l'abandon du tabac. »

« Ce conseil indique également notre intention de répondre aux préoccupations concernant, par exemple, le vapotage chez les jeunes, l'impact environnemental et le commerce illicite. En commençant par le Royaume-Uni, nous cherchons à introduire ce mécanisme sur d'autres marchés mondiaux."

« Les membres du conseil consultatif du Royaume-Uni ont servi au plus haut niveau de leur profession respective et ont une expérience directe dans les domaines pertinents au vapotage, y compris l'environnement, le National Health Service (NHS) et l'application de la loi. « Nous sommes honorés d'avoir ce groupe d'experts qui apportent une vaste expertise à ce rôle, tout en nous guidant pour devenir une entreprise socialement plus responsable. »

Membres du conseil consultatif du Royaume-Uni :

Steve Bennett , ancien directeur des enquêtes à la National Crime Agency

, ancien directeur des enquêtes à la National Crime Agency Le très honorable George Eustice , ancien député et secrétaire d'État au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales

, ancien député et secrétaire d'État au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales Susie Kemp , ancienne directrice générale du Swindon Borough Council et directrice générale adjointe du Surrey County Council

, ancienne directrice générale du Swindon Borough Council et directrice générale adjointe du Surrey County Council Le très honorable Lord Porter, ancien chef du conseil et président de l'Association des gouvernements locaux

Sairah Salim-Sartoni , psychologue de la santé qualifié possédant 20 ans d'expérience dans l'abandon du tabac et la réduction des méfaits du tabac, y compris pour le NHS

, psychologue de la santé qualifié possédant 20 ans d'expérience dans l'abandon du tabac et la réduction des méfaits du tabac, y compris pour le NHS Lord Walney, Crossbench Peer, ancien député travailliste et conseiller spécial du premier ministre Gordon Brown et secrétaire d'État aux affaires Lord Hutton

Au Royaume-Uni, ELFBAR et LOST MARY ont défendu une approche plus responsable de la vente au détail de produits de vapotage, parallèlement à un environnement réglementaire amélioré, y compris un régime de licences de vente au détail pour les produits de vapotage, un soutien à une taxe proportionnelle sur les produits de vapotage, et la fin de l'utilisation d'images et d'un langage inappropriés sur les emballages et les descripteurs de saveurs.

L'entreprise et les marques demandent également des mesures de protection concernant l'affichage des produits de vapotage en magasin, des pouvoirs accrus pour la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et plus de ressources pour les normes commerciales afin d'enquêter sur les cas de non-conformité et d'activité illicite.

À propos de LOST MARY

LOST MARY, un innovateur mondial dans le domaine du vapotage, se consacre à la découverte de la valeur du vapotage, à l'établissement de la tendance et à l'analyse comparative de la qualité. LOST MARY est maintenant présent dans plus de 50 marchés mondiaux, où des dizaines de millions d'utilisateurs adultes préfèrent ses produits. À ce jour, la marque détient plus de 200 brevets dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site lostmary.com.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle a maintenu son engagement à l'égard de la conformité, de la prévention de l'accès pour les jeunes et de la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan favorisée et recommandée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez elfbar.com.

À propos de Heaven Gifts

Heaven Gifts exerce ses activités à l'échelle mondiale en quittant les marques de vapotage ELFBAR et LOST MARY; il est le leader du marché des produits de vapotage au Royaume-Uni, avec 77 % des adultes qui ont récemment arrêté de fumer en vapotant, utilisant un produit Heaven Gifts pour les aider[1].

