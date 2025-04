Ice King, la première vapoteuse réglable de la marque avec cinq niveaux de fraîcheur

TORONTO, 3 avril 2025 /CNW/ - ELFBAR, la première marque mondiale de produits de vapotage, annonce que son premier produit réglable, Ice King, a remporté l'or aux MUSE Design Awards 2025.

Doté d'un réglage de la fraîcheur à cinq niveaux, Ice King est reconnu par le jury pour son interaction utilisateur intuitive, sa conception sophistiquée et sa prise en main ergonomique, qui établissent de nouvelles normes en matière d'innovation dans le domaine des produits de vapotage.

Ice King est désormais disponible sur les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient, au Pérou, en Corée du Sud et en Afrique du Sud, et propose son design et son expérience rafraîchissants aux utilisateurs adultes.

S'inspirant de la glace brisée, Ice King présente une surface irrégulière qui capture le caractère des fissures de la glace. Sa couleur frappante renforce ses attributs glacés, tandis que le bouton de réglage de la fraîcheur, en forme de glaçon dentelé, apporte une touche distinctive mais intuitive.

Avec ses cinq niveaux de fraîcheur, Ice King procure des sensations de fraîcheur distinctes, adaptées à tous les goûts en matière de froid glacial. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur sensation d'une simple pression, en réglant le niveau selon leurs préférences.

De plus, l'appareil dispose de trois modes et de flux d'air réglables, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience dans de multiples aspects à l'aide de la molette du bas.

Ice King est également équipé d'un écran latéral qui indique les niveaux de batterie et de liquide, ainsi que les modes et les réglages de refroidissement sélectionnés. L'écran présente un affichage interactif, où les glaçons s'empilent lorsque l'on souffle sur l'appareil ou que l'on appuie sur le bouton latéral. Le nombre de glaçons reflète le niveau de refroidissement, ce qui ajoute une touche visuelle attrayante à l'expérience utilisateur.

« De l'esthétique inspirée de la glace aux commandes intuitives, chaque détail d'Ice King est conçu pour offrir une expérience personnalisable répondant aux préférences uniques de chaque utilisateur adulte en matière de sensations de fraîcheur », a déclaré Lvis Zhang, chef de produit Ice King.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, ELFBAR s'engage à l'égard de la conformité, de la protection de la jeunesse et de la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan privilégiée et mentionnée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde.

