Chaque appareil ELFBAR et LOST MARY fait l'objet d'essais rigoureux pour assurer la qualité et la sécurité du produit

Les deux marques sont déterminées à réduire les risques pour la santé grâce à des matériaux novateurs, des techniques de pointe et de nouveaux ingrédients

Les deux chefs de file du vapotage suivent continuellement des normes de sécurité renforcées, améliorées par la fabrication intelligente

LONDRES, 9 juillet 2024 /CNW/ - Les marques de vapotage de calibre mondial ELFBAR et LOST MARY ont souligné aujourd'hui le rôle clé de l'évaluation de la sécurité dans la recherche et le développement, le développement de produits et la fabrication de pointe.

Instrument GC-MS

Les deux marques adoptent une approche holistique de l'assurance de la sécurité, qui consiste en une procédure d'évaluation de sécurité de routine exhaustive couvrant 142 tests sur le liquide à vapoter, 22 sur les aérosols et 65 sur les matériaux de l'appareil. Tout en cherchant constamment à établir des normes plus élevées en matière de sécurité des produits, les marques explorent sans relâche de nouveaux matériaux, techniques et ingrédients.

« Chez ELFBAR et LOST MARY, les tests sont effectués 24 heures sur 24 avec un système de contrôle de la qualité complet. En juin seulement, 4 326 tests ont été effectués sur des liquides de vapotage préremplis dans de nouveaux produits, et 3 250 sur des aérosols,a déclaré Samuel Young, directeur de l'ingénierie de recherche et développement des marques, ajoutant que des inspections complètes et des vérifications ponctuelles ont été effectuées sur 67 gammes de produits dans différents marchés mondiaux, y compris les produits ELFA PRO et AF5000 d'ELFBAR, et le BM600S de LOST MARY's.

Cela est synonyme de la fréquence élevée des tests en 2023, alors que les deux marques avaient 32 931 lots de produits testés à l'interne et 9 090 produits examinés par des laboratoires tiers.

Puits de protection

Avant d'entrer sur le marché, chaque dispositif ELFBAR et LOST MARY doit subir divers tests rigoureux, y compris une analyse toxicologique et chimique, une évaluation de la fiabilité, des essais de matériaux et des essais électroniques et de batterie.

De plus, avant l'entrée sur le marché, chaque liquide à vapoter doit présenter un rapport d'essai respectif qui répond aux exigences de conformité dans les marchés mondiaux cibles, y compris 21 évaluations sur la concentration en nicotine, la teneur en carbonyles et en métaux lourds, l'échelle du pH et les propriétés physiques.

Deux marques ont élargi et continuent d'élargir une liste de 787 additifs alimentaires qui sont interdits comme ingrédients de liquide à vapoter tout en garantissant que les liquides à vapoter sont exempts d'additifs industriels. Cette liste est compilée à partir de la base de données sur les produits chimiques de l'Agence européenne des produits chimiques et des règlements stipulés dans différents marchés, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Émirats arabes unis.

Fondés sur diverses normes, y compris la directive sur les produits du tabac, ces tests préalables à la mise en marché se concentrent sur les liquides à vapoter pour s'assurer que les substances dangereuses sont bien en deçà des niveaux permis, tout en éliminant les substances interdites, comme l'acétate de vitamine E, le diacétyle, la caféine et la taurine.

De plus, la surveillance post-commercialisation est effectuée chaque mois pour surveiller l'innocuité des produits, avec des inspections aléatoires régulières pour mesurer les carbonyles et les métaux lourds dans les liquides à vapoter et les aérosols, ainsi que la composition chimique des dispositifs par spectroscopie photoélectronique à rayons X.

Des produits plus sécuritaires grâce à l'innovation

ELFBAR et LOST MARY élèvent les normes de sécurité en adoptant de nouveaux matériaux, techniques et ingrédients. Les efforts de R-D sur la réduction des risques qui durent des années reposent sur la sensibilisation croissante au fait que le vapotage est beaucoup moins nocif que le tabagisme, comme le démontrent de nombreuses études scientifiques et la croissance.

« Les idées fausses au sujet du vapotage persistent, et le tabagisme demeure la principale cause de décès évitables à l'échelle mondiale, et il est impératif de s'y attaquer, a déclaré Samuel Young. Bon nombre d'entre eux croient qu'un vapotage à usage unique équivaut à fumer plusieurs dizaines de cigarettes. Cependant, il est important de comprendre que cette comparaison ne porte que sur la teneur en nicotine, négligeant un point essentiel selon lequel les produits de vapotage ne contiennent pas les mêmes quantités de substances nocives que celles que l'on trouve dans le tabac."

« Les dommages causés par le tabagisme proviennent principalement des milliers de produits chimiques contenus dans la combustion des cigarettes, tandis que les niveaux de substances toxiques dans les aérosols de vapotage sont considérablement plus faibles. Par conséquent, le vapotage est considéré comme beaucoup moins nocif, a-t-il ajouté.

Dans le cadre d'un engagement inébranlable à l'égard de la réduction des risques, les deux marques améliorent les techniques et les matériaux contenus dans les produits, afin de mieux gérer l'exposition des utilisateurs adultes à des substances potentiellement dangereuses.

Par exemple, l'électroplacage sans nickel résistant à la corrosion est utilisé sur les parties clés de tous les dispositifs de vapotage qui sont en contact avec le liquide à vapoter, éliminant ainsi les métaux toxiques. Les deux marques mettent au point un matériau de coton sans produits chimiques offrant une stabilité thermique et chimique améliorée, tout en améliorant le modèle du serpentin chauffant afin de minimiser les carbonyles dans les aérosols.

Les deux marques analysent les nouveaux ingrédients toxicologiques et chimiques. Par exemple, un substitut plus sécuritaire avec une meilleure stabilité thermique est en cours de recherche pour remplacer l'édulcorant courant dans les liquides à vapoter. L'édulcorant expérimental s'avère stable avec les serpentins chauffants à une température d'atomisation élevée de 250 degrés Celsius et libère beaucoup moins de métaux lourds dans les aérosols.

Uniformité de la qualité offerte par la fabrication automatisée

En plus des essais approfondis et de la recherche et du développement, les deux marques ont mis au point une production automatisée de pointe, allant du soudage laser au revêtement de bobines atomisantes, en passant par l'assemblage et le remplissage des cartouches de liquide à vapoter, l'utilisation des cartes de circuits imprimés, l'assemblage des appareils et l'emballage.

Les deux marques ont lancé une production automatisée à grande échelle en 2023, offrant un environnement de production stérile et à haut rendement, et garantissant que les produits sont cohérents en matière de production de grande qualité.

