Cette communauté active de 208 unités haut de gamme prendra place dans une des plus prestigieuses tours du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'a été officiellement lancé le projet de condos locatifs pour retraités Eleva. Cette adresse de prestige, érigée à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Atwater, verra le jour sur l'ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Au total, 208 unités haut de gamme (2 ½ à 5 ½) seront réparties sur 23 étages de la tour la plus convoitée de la métropole, à proximité d'une multitude de services et de commodités. L'ouverture officielle aura lieu à l'été 2022.

Nichée entre le Mont Royal, le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville et la très chic ville de Westmount, cette communauté active pour retraités aura son entrée sur la rue Tupper. Jouissant d'un emplacement stratégique, en plein cœur de Montréal, Eleva se situera à quelques pas seulement de nombreux restaurants, boutiques, épiceries, banques, pharmacies, services de santé, parcs et lieux de culture et de divertissement incontournables.

Les 208 unités, dont la superficie varie de 370 à 1 400 pieds carrés, seront offertes en location avec de nombreuses inclusions à des prix de départ s'échelonnant entre 1 387 $ et 4 246 $ par mois. Les résidents bénéficieront sur place de plusieurs commodités dont un bistro, une salle à manger, un espace culinaire, un salon panoramique, une piscine, une salle d'entrainement, une terrasse, un simulateur de golf, un bar style speakeasy et un cinéma. Des services de repas, d'entretien ménager et de soins personnalisés ainsi que des espaces de stationnement intérieur et de rangement seront également offerts.

« Nous sommes extrêmement fiers d'inaugurer ce nouveau projet intégré dans la même tour que le prestigieux 1111 Atwater. Notre équipe a tout mis en œuvre afin d'offrir aux retraités un espace de vie à la hauteur de leurs attentes. Avec son nom évocateur, Eleva promet à ses résidents de s'élever à un niveau supérieur, au-dessus de la ville, grâce à une qualité de vie inégalable sous le signe de l'élégance, du raffinement, du confort, de la sociabilité et de la sécurité », a déclaré Francis Charron, président de Batimo et vice-président de EMD Construction.

Eleva est une réalisation du Groupe EMD-Batimo, en collaboration avec Clarke et Claridge à titre de partenaires investisseurs.

Notons que les détails d'une troisième phase seront bientôt annoncés. Baptisé Stella, ce nouveau projet sera dédié aux soins évolutifs et aux troubles de la mémoire.

À propos du Groupe EMD-Batimo

Chef de file dans l'industrie de la construction et du développement immobilier au Québec, le Groupe EMD-Batimo possède un portfolio constitué de nombreux complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, des condominiums et des immeubles locatifs. Reconnue pour ses projets à de nombreuses reprises, l'entreprise comptant plus de 400 employés se spécialise également dans la construction d'immeubles commerciaux et de bureaux. L'engagement, l'excellence, le professionnalisme et l'intégrité sont les valeurs qui guident l'entreprise dans la réalisation de projets de qualité supérieure au Québec. D'ailleurs, celle-ci a mérité, pour le projet 1111 Atwater, plusieurs distinctions dont le prix d'excellence du meilleur projet de développement de tour résidentielle en Amérique des Americas Property Awards en 2019-2020.

À propos de Clarke

Clarke, par le biais de Holloway Lodging, est un partenaire financier de Eleva. Ils ont une longue et fructueuse histoire en gestion et investissement immobilier dans les secteurs commerciaux et hôteliers, tant au Canada qu'aux États-Unis. Le PDG de Clarke, George Armoyan, est un promoteur immobilier expérimenté qui a développé un large éventail de projets immobiliers, commerciaux et résidentiels, notamment dans la région de Montréal.

À propos de Claridge

Partenaire financier dans le projet Eleva, Claridge Immobilier compte parmi les forces vives de l'investissement en développement immobilier au Québec. Claridge vise à investir spécifiquement avec des promoteurs québécois dans des projets de développement immobilier de moyenne envergure dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec.

