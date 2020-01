Electro-Kut prend le virage 4.0

L'entreprise lavalloise peut compter sur l'appui du gouvernement du Canada pour relancer sa croissance et saisir de nouvelles occasions d'affaires

Electro-Kut fabrique et assemble des composants uniques et complexes pour le secteur de l'aérospatiale. L'entreprise, fondée en 1986, a développé une grande expertise pour l'usinage des pièces coulées et forgées de même que pour les matériaux en alliages exotiques utilisés dans la fabrication des composants de trains d'atterrissage.

Expansion et amélioration de la compétitivité

La PME, qui fait face à une pénurie grandissante de main-d'œuvre technique et spécialisée, n'est plus en mesure de répondre aux exigences de sa clientèle et de saisir pleinement les occasions d'affaires. Afin de répondre à la demande mondiale croissante de production de pièces spécialisées, Electro-Kut entreprend donc un ambitieux projet d'automatisation, de robotisation et de numérisation.

C'est dans cette optique qu'Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec), a annoncé aujourd'hui que DEC accordait à l'entreprise une contribution remboursable de 825 000 $.

Cet appui permettra à la PME lavalloise d'acquérir des équipements de nouvelle génération pour produire des pièces de façon autonome et en continu. Electro-Kut sera en mesure de relancer sa croissance sur les marchés de l'exportation et de profiter pleinement des opportunités de marché de ce secteur en forte croissance.

Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les PME et les régions du Québec vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. L'industrie de l'aérospatiale joue un rôle économique clé au Québec et au Canada. En aidant Electro-Kut à se positionner internationalement, DEC favorise l'innovation, la croissance et les exportations.

« Electro-Kut est le parfait exemple d'une entreprise qui a su innover dans sa façon de faire pour pallier la pénurie grandissante de main d'œuvre au Québec. Son projet permettra de bonifier les emplois actuels en plus d'accroître sa compétitivité par l'automatisation et la numérisation de sa production afin de soutenir sa croissance. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître tout en étant compétitives. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, Electro-Kut peut investir dans de nouveaux procédés qui lui permettront de se positionner à l'international et de consolider la grappe aérospatiale du Grand Montréal. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« L'automatisation en aéronautique est un défi complexe qui prend du temps à implanter avant d'en retirer tous les bénéfices. Un partenaire financier patient comme DEC est critique pour nous aider à moderniser nos opérations. »

Christian Delisle, président, Electro-Kut

Faits saillants

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles. L'appui de DEC est consenti en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs misant sur l'innovation pour optimiser le degré de performance et de compétitivité de leur organisation, de même qu'aux acteurs économiques régionaux en quête de croissance et d'innovation, au profit de la collectivité.

