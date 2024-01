Électrification des transports - Appui de 3 M$ US à Vision marine Technologies

BOISBRIAND, QC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a autorisé l'octroi, par l'entremise d'Investissement Québec, d'une contribution financière d'un montant maximal de 3 millions de dollars américains, sous forme d'une souscription à des actions privilégiées de l'entreprise Vision marine Technologies, située à Boisbriand, dans la région des Laurentides.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le député de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Eric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet de Vision marine Technologies consiste à développer et à commercialiser un système à propulsion électrique pour hors-bord et bateaux. Il devrait créer 24 emplois à Boisbriand.

« Avec cet appui, on soutient la croissance de Vision marine Technologies, et l'on s'assure de conserver le siège social, le centre décisionnel et la propriété intellectuelle au Québec. Les investissements de ce genre sont gagnants pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes fiers d'encourager une entreprise audacieuse dont le savoir-faire permettra de concurrencer les moteurs électriques les plus puissants sur le marché. Cet investissement cadre bien avec notre stratégie gouvernementale d'électrification des transports. »

Eric Girard, député de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« L'entreprise Vision marine Technologies, un leader dans l'électrification du nautisme avec sa solution de moteur hors-bord électrique E-Motion, est fière d'annoncer l'entrée d'Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, dans son capital en tant que nouvel actionnaire. Ce financement permettra à Vision marine Technologies de poursuivre sa croissance. Cette injection de fonds aidera l'entreprise à embaucher du personnel hautement qualifié et à accélérer la production de son système innovant E-Motion, tout en sécurisant sa chaîne d'approvisionnement. Cette contribution représente une étape clé pour Vision marine Technologies, car elle nous offre la flexibilité financière nécessaire pour exécuter notre plan d'affaires. »

Alexandre Mongeon, chef de la direction et cofondateur de Vision marine Technologies

Fondée en 1995, l'entreprise Vision marine Technologies se spécialise dans la conception, la fabrication et la location de petits bateaux électriques. Ses activités de location sont principalement réalisées en Californie.

Le siège social de Vision marine Technologies, situé à Boisbriand , compte 34 employés.

, compte 34 employés. Le marché des moteurs hors-bord électriques de grande puissance devrait progresser au cours des prochaines années. Selon la firme Graphical Research, cette croissance pourrait être supérieure pour les créneaux des moteurs à puissance élevée, soit le marché visé par les produits développés par Vision marine Technologies.

firme Graphical Research, cette croissance pourrait être supérieure pour les créneaux des moteurs à puissance élevée, soit le marché visé par les produits développés par Vision marine Technologies. L'entreprise Vision marine Technologies vise le segment de marché haute performance dans lequel il existe quelques compétiteurs : Torqeedo (Allemagne) et Evoy (Norvège).

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans l'ensemble des régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

