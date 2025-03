Élections générales municipales de 2025 - Invitation aux femmes intéressées à se lancer en politique : cinq élues vous partagent leur expérience

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - En vue des élections générales municipales de 2025, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en collaboration avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, invite les citoyennes qui souhaitent poser leur candidature ou envisagent de le faire à participer à l'événement Webinaire au féminin : si tu aimes ton coin, va plus loin!, qui aura lieu le 1er avril prochain de 11 h 30 à 13 h.

Animée par la comédienne, réalisatrice et animatrice, Mme Bianca Gervais, cette rencontre virtuelle réunira la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon, la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Mme Marilyn Nadeau, la mairesse de Chibougamau, Mme Manon Cyr, ainsi que Mme Carla-Pierre Paul, conseillère municipale à Saint-Jérôme. Elles partageront leur expérience à titre d'élues afin d'inspirer d'autres femmes à faire le saut en politique municipale.

Grâce aux témoignages et aux expériences des panélistes, les participantes auront l'occasion d'en apprendre plus sur l'importance de la représentation des femmes dans les conseils municipaux, sur les différentes sources de motivation qui ont amené d'autres élues à choisir de faire le saut en politique ainsi que sur les façons de relever certains défis.

Les femmes intéressées à prendre part au Webinaire doivent s'inscrire ici.

Citations :

« J'invite les femmes de tout horizon professionnel ou social, des quatre coins du Québec, à participer en grand nombre au Webinaire! Leur parcours et leur implication peuvent être des exemples inspirants. Elles peuvent assurément faire la différence pour leur communauté et pour notre démocratie municipale. Contribuer à la qualité de vie des personnes et faire avancer des projets porteurs pour sa région, c'est extrêmement valorisant. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à m'impliquer moi-même en politique. Et je peux vous dire que je suis fière du travail que j'accomplis au quotidien. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La présence des femmes en politique est essentielle pour refléter adéquatement la composition de notre société. C'est également une condition nécessaire pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. J'encourage les femmes qui envisagent de se présenter aux élections municipales à faire le saut en politique. Vous devez faire confiance à votre expérience et à vos compétences, car votre engagement bénéficiera à toute votre communauté et tous vos concitoyens. Vous avez le pouvoir d'agir sur une foule d'enjeux locaux qui touchent vos municipalités. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la minister des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition feminine, 581 997-0273; Information :Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746