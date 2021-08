OTTAWA, ON, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le monde entier fait toujours face à la pire crise de santé publique depuis des générations, l'Association médicale canadienne (AMC) exhorte les partis politiques fédéraux et les candidats à l'élection fédérale de faire des soins de santé une priorité électorale. Le prochain gouvernement fédéral peut jouer un rôle essentiel en assurant une réponse efficace à la pandémie de COVID-19, en soutenant les travailleurs de la santé et en créant un système de santé efficace pour toute la population canadienne.

« La pandémie a mis au jour des lacunes systémiques dévastatrices dans le système de santé du pays, et nous en payons tous le prix, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. En cette période électorale, les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que les partis politiques fassent preuve d'un engagement indéfectible pour transformer nos systèmes de santé. »

En prévision de cette discussion essentielle, l'AMC a publié le document Repenser la santé, une politique-feuille de route comprenant quatre piliers, et qui exhorte tous les partis politiques de prendre les engagements suivants envers la population canadienne :

Diriger une réponse efficace à la COVID-19 : il est essentiel de maintenir un leadership fédéral solide pour répondre à la pandémie. Le gouvernement fédéral doit permettre l'augmentation des taux de vaccination, créer un système de passeports vaccinaux pour les voyages internationaux et un programme national de certificat de vaccination, et investir dans un retour à l'école en personne sécuritaire et durable.





Bâtir un système de santé pour l'avenir : le gouvernement fédéral doit offrir un financement accru, à long terme et soutenu aux provinces et aux territoires, établir des normes nationales sur les soins de longue durée et investir dans l'amélioration des soins à domicile et communautaires. De plus, le gouvernement doit transformer la capacité en santé publique, s'engager à répondre aux déterminants sociaux et structurels de la santé, et mettre en œuvre un plan pour contrer les changements climatiques et leurs effets croissants sur la santé.





Investir dans les effectifs du secteur des soins de santé : les travailleurs de la santé luttent toujours avec une fatigue extrême et l'épuisement professionnel alors que passent les semaines et les mois, sans fin de la pandémie en vue. Le gouvernement fédéral doit investir dans la planification des effectifs du secteur des soins de santé, soutenir la création d'un permis d'exercice pancanadien, et créer un fonds d'accès aux soins primaires afin d'améliorer l'accès aux médecins de famille et aux fournisseurs de soins primaires. Il faut investir dans la planification des effectifs de la santé pour améliorer l'accès aux soins, tout en assurant le bien-être des travailleurs de la santé.





S'engager envers la réconciliation et contre le racisme : les inégalités structurelles ont des conséquences directes sur les résultats en santé. Nous exhortons le prochain gouvernement fédéral à mettre en œuvre tous les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et d'exécuter un plan antiracisme national.

« Nous demandons à tous les candidats à l'élection fédérale de se porter à la défense de la santé, a dit la Dre Smart. Le statu quo est inacceptable. Nos patients, nos travailleurs de la santé et nos communautés méritent mieux. »

En tant qu'organisation de représentation non partisane, l'AMC utilisera les principales recommandations décrites ci-dessus pour évaluer les engagements pris par les principaux partis politiques au cours de cette campagne.

