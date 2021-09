MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) félicite vivement le gouvernement Trudeau pour sa réélection ainsi que tous les députés élus à l'occasion de la 44e élection canadienne ayant eu lieu le 20 septembre dernier.

FACE souhaite également souligner la participation de plusieurs centaines de candidats, provenant de différents partis politique, à cet important exercice démocratique et les remercier pour leur courage et leur engagement pour servir notre pays, ses intérêts et son développement.

« Maintenant que les Canadiens se sont prononcés, nous avons hâte de revenir sur la table de travail avec nos partenaires gouvernementaux pour continuer à lever les barrières systémiques à l'entrepreneuriat noir et à permettre aux entrepreneurs canadiens d'ascendance africaine d'atteindre de nouveaux sommets et de contribuer pleinement à la relance et au développement économique de notre pays »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

Renseignements: Pour plus d'informations : Yasmine Abdelfadel, 514-804-6182, [email protected]