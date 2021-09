MONTRÉAL, le 19 sept. 2021 /CNW Telbec/ - la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) invite les membres de la communauté noire du Canada à participer massivement à l'élection du 20 septembre prochain en faisant connaître leur choix et leur vision en ce qui a trait à l'avenir du pays.

« Plus que jamais, les entrepreneurs noirs et tous les Canadiens de descendance africaine doivent faire entendre leur voix et leur choix. C'est en étant une force politique que nous serons entendus et considérés dans les décisions qui seront prises tant économiquement que socialement. Allez voter, c'est important pour vous, pour votre communauté et pour votre pays !»

Tiffany Callender , Présidente et directrice générale de FACE

Une élection historique

S'inscrivant dans un contexte pandémique mondial, le vote du 20 septembre est historique puisqu'il aboutira à l'élection d'un gouvernement qui aura à prendre d'importantes décisions, notamment en ce qui a trait aux plans de relance économique, de réconciliation et de soutien des communautés minoritaires ou marginalisées.

Ainsi, FACE s'engage à travailler conjointement avec le gouvernement élu pour assurer la pleine contribution de la communauté d'affaires noire canadienne à la relance, au développement et à l'essor économique du pays.

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

