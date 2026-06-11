L'organisme poursuit son évolution et réaffirme son rôle d'éducation et de prévention au Québec

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Éduc'alcool annonce la nomination de M. Yvan Gendron à titre de président de son conseil d'administration.

Fort d'une vaste expérience en gestion publique, notamment comme ancien sous ministre dans le réseau de la santé, M. Gendron accompagnera Éduc'alcool dans une période importante de son évolution. Sa nomination témoigne dans la volonté de l'organisme de poursuivre sa mission auprès de la population québécoise, dans un contexte où les habitudes de consommation et les connaissances scientifiques sur l'alcool évoluent rapidement.

Éduc’alcool accueille Yvan Gendron à la présidence de son conseil d’administration

Depuis plus de 37 ans, Éduc'alcool contribue à informer les Québécoises et les Québécois sur les enjeux liés à la consommation de l'alcool. L'organisme poursuivra son travail auprès de la population, des milieux de vie et des décideurs publics afin de favoriser une compréhension accrue des risques liés à l'alcool et soutenir l'adoption de pratiques responsables. L'organisme souhaite continuer de jouer ce rôle avec rigueur, en rendant accessible une information claire et fondée sur les meilleures connaissances disponibles.

« Au nom du conseil d'administration, je suis heureux d'accueillir M. Gendron à la présidence d'Éduc'alcool. Son expérience à titre de gestionnaire d'État et sa compréhension des enjeux de santé et de prévention seront des atouts précieux pour accompagner l'organisation dans la prochaine phase de son évolution. Je suis convaincu qu'il saura contribuer à la poursuite de la mission d'Éduc'alcool avec ouverture et sens de l'équilibre », a déclaré Sylvain Dupuis, président sortant.

« L'arrivée de M. Gendron au poste de président d'Éduc'alcool s'inscrit dans notre volonté de consolider le rôle de l'organisme comme référence en matière d'éducation et de prévention. Son leadership, sa compréhension de l'écosystème des parties prenantes et du rôle nuancé que doit jouer Éduc'alcool dans la société seront des vecteurs de transformation sociétale pour amener la population et les organisations à faire des choix plus éclairés vis-à-vis de la consommation d'alcool », affirme Josée Côté, directrice générale d'Éduc'alcool.

Pour M. Gendron, cette nomination représente l'occasion de contribuer à une mission qui demeure pleinement actuelle.

« Éduc'alcool joue depuis plusieurs décennies un rôle important auprès de la population québécoise. Dans un contexte où les habitudes de consommation évoluent, il est essentiel que l'organisme continue d'offrir une information claire et crédible. Je souhaite contribuer à son développement dans un esprit de dialogue et de responsabilité », a déclaré Yvan Gendron, nouveau président du conseil d'administration d'Éduc'alcool.

Cette nomination survient alors que le Québec mène une réflexion sur la modernisation du cadre légal des boissons alcooliques. Dans ce contexte, Éduc'alcool entend continuer de contribuer aux discussions publiques en rappelant l'importance de la prévention.

Éduc'alcool remercie chaleureusement M. Sylvain Dupuis pour son engagement et sa contribution à l'évolution de l'organisation au cours des dernières années. Sous sa présidence, Éduc'alcool a poursuivi sa mission auprès de la population québécoise tout en amorçant une réflexion importante sur son avenir et son développement.

À propos d'Éduc'alcool

Éduc'alcool est un organisme québécois voué à l'éducation et à la prévention en matière de consommation d'alcool. Depuis 1989, il développe des campagnes et des programmes visant à informer la population et à promouvoir une consommation responsable. Pour plus d'information : www.educalcool.qc.ca.

SOURCE Éduc'alcool

Contact média : Sarah Cancino, Coordonnatrice aux communications et à l'administration, Éduc'alcool [email protected], (514) 875-7454, poste 1