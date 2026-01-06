Des cartes de boissons repensées pour favoriser des choix éclairés : La Bourse Alternalcool d'Éduc'alcool est de retour

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - En ce début d'année, Éduc'alcool réaffirme sa mission d'accompagner la population québécoise vers une consommation responsable. L'organisme poursuit ainsi son mandat de sensibilisation en mettant sur pied des actions concrètes portées par des partenaires de choix, notamment les bars et restaurants du Québec. Une de ces initiatives phares est la Bourse Alternalcool ; elle vise à faire rayonner les établissements qui proposent des cartes de boissons diversifiées (avec options sans alcool ou à faible teneur en alcool), favorisant ainsi plus de choix pour la clientèle. Le but : engendrer l'émergence de comportements plus lucides, éclairés et assumés.

Les établissements licenciés jouent un rôle actif dans l'évolution des tendances de consommation. En repensant leurs cartes de boissons, les bars et restaurants répondent aux attentes diversifiées d'une clientèle dont les habitudes changent. Ils contribuent ainsi à créer des environnements où la diversification des options génère une consommation plus réfléchie.

Conjointement mise sur pied avec Alambika, et d'une valeur de 5000 $, la Bourse Alternalcool offre une récompense aux bars et restaurants pour qu'ils participent non seulement à faire évoluer les habitudes de consommation, mais aussi à engendrer de nouvelles références sociales. Le dépôt des candidatures se fera en ligne au alternalcool.educalcool.qc.ca/candidature-boursealternalcool-2026 , du 6 janvier au 10 février 2026.

« La restauration est un lieu de socialisation incontournable. En valorisant les établissements qui repensent leur offre de boissons, nous souhaitons contribuer à une culture où la diversité des choix est encouragée et où chacune et chacun peut choisir de manière plus lucide », exprime Josée Côté, directrice générale d'Éduc'alcool.

Des acteurs clés pour une offre plus variée

Les candidatures des établissements participants seront analysées par un jury composé de partenaires reconnus pour leur engagement auprès du milieu de la restauration et des bars :

Alambika , joueur incontournable dans le monde de la restauration pour ce qui a trait à la verrerie, aux produits pour concevoir et imaginer des cocktails et des mocktails innovants, et dont la mission est de favoriser l'émergence de nouveaux paradigmes autour de la consommation.

L' Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec , qui, en partenariat avec Éduc'alcool, propose la formation Action Service et sensibilise le personnel et les établissements aux principes du service responsable.

, qui, en partenariat avec Éduc'alcool, propose la formation et sensibilise le personnel et les établissements aux principes du service responsable. L' Association Restauration Québec , qui, par son vaste réseau de membres, contribue à faire connaître la Bourse Alternalcool et à mettre en lumière les initiatives portées par les établissements québécois.

La Bourse Alternalcool sera remise dans le cadre du gala annuel des Lauriers de la gastronomie québécoise, un événement phare de l'industrie de la restauration. Cette année, le gala se tiendra le lundi 4 mai, offrant une belle vitrine pour faire rayonner l'établissement récipiendaire ainsi que la personne porteuse de projet.

D'autres initiatives à faire rayonner

Éduc'alcool a à cœur de propulser les initiatives qui sont des vecteurs de consommation responsable. En ce sens, l'organisme veut souligner le travail de la Fondation Jean Lapointe, qui œuvre dans la même voie et met ainsi fièrement en lumière les établissements qui choisissent de s'associer au volet resto bar du classique Défi 28 jours sans alcoolMD. Les bars et restaurants du Défi s'engagent à offrir des mocktails et verser un montant en don à la cause pour chaque breuvage sans alcool vendu. Leur participation à l'initiative pourra être mise de l'avant dans le dépôt des candidatures de la Bourse Alternalcool. En prenant part à cette campagne, ces bars et restaurants posent une action concrète qui témoigne de leur capacité à s'adapter à l'évolution des besoins de leur clientèle, que ce soit dans le cadre du Défi ou à tout autre moment de l'année. Il est possible de rejoindre le Défi via le site web du Défi 28 jours sans alcoolMD .

« Nous constatons avec enthousiasme que de plus en plus d'établissements mettent de l'avant des options sans alcool, particulièrement durant les mois de janvier et de février. Ce mouvement témoigne d'un réel changement de culture et démontre que le Défi 28 jours sans alcoolMD contribue à faire évoluer les perceptions autour de la consommation », souligne Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

À propos d'Éduc'alcool

Depuis plus de 35 ans, Éduc'alcool s'engage à informer et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool. L'organisme, indépendant et sans but lucratif, œuvre à mettre en place des programmes éducatifs, de prévention et de sensibilisation qui visent à réduire les risques liés à la consommation d'alcool et à promouvoir des choix éclairés ainsi qu'un mode de vie sain et équilibré. Pour plus d'information : www.educalcool.qc.ca .

