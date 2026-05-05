Archway Verdun remporte la Bourse Alternalcool 2026

Quand l'art du mocktail inspire toute une industrie

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre du gala des Prix Lauriers de la gastronomie québécoise, Éduc'alcool a décerné la Bourse Alternalcool 2026 à Archway Verdun, soulignant l'approche avant-gardiste de cet établissement de Montréal en matière d'offre de boissons à faible teneur ou sans alcool.

Remise par Josée Côté, directrice générale d'Éduc'alcool, la Bourse récompense les établissements qui repensent leur carte de boissons pour offrir une expérience plus inclusive, créative et à la hauteur des attentes d'une clientèle en pleine évolution.

« C'est une fierté pour Éduc'alcool de remettre la Bourse Alternalcool 2026 à Archway Verdun. Cet établissement démontre qu'il est possible d'offrir des alternatives à faible teneur ou sans alcool tout en misant sur le plaisir, la créativité et la qualité de l'expérience -- et c'est exactement ce que nous souhaitons encourager », souligne Josée Côté, directrice générale d'Éduc'alcool.

Conjointement portée par Éduc'alcool et Alambika, la Bourse comprend deux volets : 5 000 $ remis par Éduc'alcool à l'établissement gagnant, et 1 500 $ remis par Alambika à la personne instigatrice du projet au sein de l'établissement.

À la suite d'un appel de candidatures, les établissements participants ont été évalués par un jury de professionnel•les du milieu de l'hospitalité. Parmi les cinq finalistes retenus, le grand public a eu le dernier mot.

Des mocktails pensés comme des créations à part entière

Depuis 2019, Archway Verdun développe une offre inventive de boissons à faible teneur ou sans alcool. Mocktails botaniques, boissons pétillantes, limonades, sirops et garnitures faits maison, tonics, jus frais, smoothies, bières et spiritueux sans alcool : chaque création est pensée avec les mêmes soins et exigences que les boissons alcoolisées. La collaboration entre le bar et la cuisine est étroite : rien n'est laissé au hasard, tout contribue à l'expérience.

Les bars, hôtels et restaurants sont aux premières loges d'un changement profond dans les habitudes de consommation. En intégrant des options sans ou à faible teneur en alcool de manière cohérente et valorisée, ils envoient un signal fort : des alternatives à l'alcool ont leur place à table, et elles peuvent être aussi séduisantes que n'importe quelle autre boisson.

Cette évolution de l'offre répond à une réalité visible : pour des raisons de santé, de bien-être ou par simple curiosité, de nombreuses personnes souhaitent moduler leur consommation, sans renoncer au plaisir, au goût, ni à la qualité de l'expérience.

Dans la foulée de cette seconde édition de la Bourse Alternalcool, Éduc'alcool lance le Guide des établissements Alternalcool 2025-2026. Ce guide rassemble les initiatives portées par les établissements ayant participé aux deux dernières éditions et offre un tour du Québec des lieux qui font avancer l'expérience de consommation responsable. Pour le consulter, il suffit de remplir le formulaire au bas de la page.

À propos de la Bourse Alternalcool

La Bourse Alternalcool est une initiative d'Éduc'alcool, réalisée en partenariat avec Alambika et remise dans le cadre des Prix Lauriers de la gastronomie québécoise. Elle vise à reconnaître les établissements qui développent une offre de boissons à faible teneur ou sans alcool, innovante, accessible et intégrée à l'expérience client.

À propos d'Éduc'alcool

Depuis 37 ans, Éduc'alcool s'engage à informer et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool. L'organisme, indépendant et sans but lucratif, œuvre à mettre en place des programmes éducatifs, de prévention et de sensibilisation qui visent à réduire les risques liés à la consommation d'alcool et à promouvoir des choix éclairés ainsi qu'un mode de vie sain et équilibré. Pour plus d'information : www.educalcool.qc.ca.

SOURCE Éduc'alcool

Contact média : Sarah Cancino, Coordonnatrice aux communications et à l'administration, Éduc'alcool [email protected] (514) 875-7454, poste 1.