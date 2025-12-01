MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Alors que nous débutons le mois le plus festif de l'année, Éduc'alcool déploie sa campagne « Se questionner, c'est le premier pas vers des choix éclairés ». Initialement lancée à l'automne 2023, sous le nom « Se questionner, c'est trouver sa juste mesure », la campagne vise à normaliser la non-consommation d'alcool et à permettre à chacune et chacun d'entamer une réflexion quant à sa propre consommation.

L'édition 2025 encourage l'introspection, suggère de cultiver la curiosité et place le questionnement au cœur des traditions et des habitudes de consommation. Un message particulièrement pertinent en cette période de l'année où les occasions de célébrer, un verre à la main, se multiplient.

« Sachant que la période des Fêtes est associée à la consommation d'alcool, nous invitons la population à réfléchir à sa consommation, à s'informer, à choisir d'opter pour des boissons à faible teneur ou sans alcool et même à épater la galerie avec de nouveaux mocktails », souligne Josée Côté, directrice générale d'Éduc'alcool.

La campagne sera diffusée sur les plateformes de Radio-Canada jusqu'à la fin février. L'objectif est de joindre la population québécoise et l'encourager non seulement à se questionner sur sa consommation, mais aussi à entreprendre ou poursuivre une démarche de choix éclairés. Pour visionner la vidéo de la campagne : « Se questionner, c'est le premier pas vers des choix éclairés ».

Dans le prolongement de cette initiative, nous invitons les Québécoises et les Québécois à consulter l'ensemble des outils d'Éduc'alcool.

Le site web Alternalcool : Pour découvrir des cocktails sans alcool en parfait accord avec vos mets festifs.

Le Calcoolateur : Pour suivre votre alcoolémie avant que la soirée ne vous dépasse. Parce que se dire « Je me sens correct. » ne veut pas toujours dire « Je suis correct. ».

Le Verseur de verre standard : Pour découvrir la quantité que vous versez réellement selon le type et le taux d'alcool. 0.08, ça peut arriver plus vite que l'on pense.

À propos d'Éduc'alcool

Depuis plus de 35 ans, Éduc'alcool s'engage à informer et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool. L'organisme, indépendant et sans but lucratif, œuvre à mettre en place des programmes éducatifs, de prévention et de sensibilisation qui visent à réduire les risques liés à la consommation d'alcool et à promouvoir des choix éclairés ainsi qu'un mode de vie sain et équilibré. Pour plus d'information : www.educalcool.qc.ca.

