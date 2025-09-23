Les Edmontoniens se réunissent pour tirer un avion Q400 de WestJet en soutien aux familles canadiennes loin de chez elles qui attendent des soins médicaux

EDMONTON, AB, le 23 sept. 2025 /CNW/ - WestJet se joint à plus de 100 participants et huit équipes pour tracter un avion WestJet Q400 de 67 000 livres et lever 30 000 $ en soutien aux Canadiens qui ont besoin de voyager pour accéder à des soins médicaux loin de chez eux.

Edmonton répond présent pour la bonne cause ! WestJet et Hope Air organisent la seconde édition annuelle de l'événement Haul for Hope à l'aéroport international d'Edmonton (YEG) (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« WestJet est fier de s'associer à Hope Air pour la deuxième année consécutive pour accueillir aujourd'hui l'événement Haul for Hope à Edmonton, une destination très importante pour nous », déclare Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires de WestJet. « La participation massive à l'événement témoigne de l'impact transformateur du partenariat de WestJet avec Hope Air et de l'incroyable soutien de la communauté qui renforce notre engagement commun à soutenir les Canadiens qui doivent voyager pour recevoir des soins médicaux vitaux. »

« Haul for Hope est plus qu'une démonstration de force, c'est une démonstration de solidarité. L'incroyable participation d'aujourd'hui à Edmonton montre à quel point cette communauté veille à ce qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. Grâce au dévouement de partenaires comme WestJet et YEG, et à la générosité des équipes et des personnes qui nous ont rejoints, davantage de patients pourront voyager pour recevoir le traitement dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin », déclare Mark Rubinstein, chef de la direction de Hope Air.

Depuis 2007, WestJet et Hope Air travaillent main dans la main pour assurer 24 000 vols aux familles canadiennes ayant besoin de soins médicaux et ont contribué à recueillir des milliers de dollars pour Hope Air grâce à des dons, ce qui témoigne de l'impact transformateur de ce partenariat.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Haul for Hope au YEG, en partenariat avec WestJet et Hope Air », déclare Myron Keehn, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton (YEG). « Notre aéroport joue un rôle essentiel pour que les patients ayant besoin de soins médicaux puissent accéder en toute simplicité aux services de santé dans tout le pays. L'événement d'aujourd'hui réunit notre communauté pour ouvrir le ciel à l'espoir, à la santé et à l'accès aux soins, quelle que soit la distance à parcourir. »

