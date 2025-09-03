WestJet conclut avec Boeing sa plus grosse commande d'avions jamais passée

Une commande importante d'avions sera livrée d'ici 2034 dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars de la ligne aérienne dans sa croissance future.

CALGARY, AB, le 3 sept. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une entente avec Boeing pour l'achat de 60 avions à fuselage étroit 737-10 MAX, assortie d'une option pour 25 avions supplémentaires. La commande inclut aussi 7 avions gros-porteurs 787 Dreamliner, assortie d'une option pour 4 avions de plus. La compagnie poursuit sa stratégie d'expansion visant à créer une ligne aérienne à bas prix résiliente et plus forte, offrant aux Canadiens plus de choix, plus de destinations et plus de valeur.

Cette commande augmente le carnet de commandes actuel de la ligne aérienne à 123 avions et 40 options, tout en prolongeant les plans de croissance de la flotte d'ici 2034.

« Avec l'ajout de ces avions, WestJet possède le plus grand carnet de commandes à fuselage étroit au Canada et doublera sa flotte de Dreamliners, soutenant nos plans de croissance et notre engagement à offrir des possibilités de voyage abordables pour les Canadiens d'un océan à l'autre et des cheminements de carrière passionnants à nos employés », a déclaré Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction de WestJet. « Ces avions hautement efficaces et confortables sont essentiels à la croissance et au renouvellement de notre flotte et permettront également d'améliorer considérablement notre consommation de carburant. »

WestJet dessert des millions de Canadiens de manière sécuritaire et fiable à bord d'avions de Boeing depuis sa création en 1996. Cet engagement substantiel envers la croissance de WestJet permettra à la ligne aérienne de continuer à bâtir son réseau et d'offrir des options abordables aux invités pour les années à venir.

« Nous sommes honorés que WestJet ait encore une fois fait confiance à Boeing avec un investissement majeur qui s'appuie sur nos trois décennies de partenariat et renforce leur flotte pour les décennies à venir », a déclaré Stephanie Pope, présidente et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes. « Nous sommes impatients de participer à la croissance excitante de WestJet alors qu'ils tireront profit d'un plus grand réseau d'avions 737 MAX et 787 Dreamliner pour servir encore plus d'invités avec une efficacité et un confort sans pareil. »

Cet accord laisse présager des retombées économiques positives des deux côtés de la frontière. Le Canada est l'une des plus importantes bases d'approvisionnement internationales de Boeing et fournit des pièces aérospatiales pour tous les modèles d'avions commerciaux Boeing en production. Cela rapporte chaque année 4 milliards de dollars à l'économie canadienne tout en garantissant des emplois à long terme dans le secteur manufacturier au Canada et aux États-Unis.

« Cet accord entre WestJet et Boeing reflète une approche pragmatique des affaires, créant de nouvelles opportunités, des avantages économiques et des emplois à long terme des deux côtés de la frontière, tout en garantissant que WestJet soit bien équipée pour croître, offrir plus d'options aux passagers et mieux relier les Canadiens », a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur.

S'appuyant sur les investissements déjà importants réalisés par WestJet en Alberta, sa province natale, la ligne aérienne continue d'investir et de renforcer son engagement envers la province.

« Je suis ravie de voir cet accord d'achat historique entre WestJet et Boeing. Non seulement il s'agit de la plus importante commande d'avions jamais passée par WestJet, mais cela renforce également la réputation croissante de l'Alberta, tant au niveau national qu'international, en tant que pôle aérospatial et aéronautique de premier plan. L'Alberta reste un endroit où les entreprises peuvent se développer et prospérer. Le gouvernement de l'Alberta continue d'être un fier partenaire de WestJet, comme en témoigne son récent soutien à l'investissement historique de Lufthansa dans un centre d'entretien de moteurs d'avion. » - Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

WestJet opère actuellement 193 avions de passagers comprenant 147 Boeing 737, 7 Boeing 787 et 39 De Havilland Q400s. Avec une moyenne d'âge d'environ 10 ans, la flotte de WestJet est parmi les plus jeunes des transporteurs nord-américains établis.

Le conseil d'administration de WestJet a approuvé la commande d'avions Boeing 737 et 787 supplémentaires, marquant ainsi la plus importante entente de commande de la compagnie aérienne à ce jour.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui s'envolent du Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 15 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas prix et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous (également disponible en anglais).

