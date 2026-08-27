EDC renforce son soutien auprès d'un plus grand nombre d'exportateurs canadiens par l'intermédiaire de son Programme d'impact commercial

Près de 3 milliards de dollars déjà octroyés en soutien aux entreprises confrontées aux tarifs douaniers et à l'incertitude économique.

OTTAWA, ON, le 27 août 2026 /CNW/ -- Les entreprises canadiennes continuent de ressentir l'effet de l'imposition des droits de douane et d'un climat commercial teinté d'incertitude. Par l'entremise de son Programme d'impact commercial, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises à améliorer leurs flux de trésorerie, à libérer des capitaux, à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, à rehausser leur productivité et à se diversifier sur de nouveaux marchés.

Dans le cadre du Programme d'impact commercial, initialement lancé en mars 2025, EDC s'est engagée à fournir jusqu'à 5 milliards de dollars supplémentaires en financement et en assurance aux exportateurs canadiens admissibles. Le Programme s'inscrit dans des mesures plus vastes de soutien à la résilience commerciale mises en place par le gouvernement du Canada pour épauler les entreprises canadiennes.

En réponse à la situation commerciale actuelle, EDC renforce son programme afin de prêter main-forte à davantage d'entreprises, et notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) qui seraient les plus touchées par les nouveaux tarifs étatsuniens. EDC assumera davantage de risques pour qu'un plus grand nombre d'entreprises puissent accéder au soutien du Programme d'impact commercial, au moment où s'adaptent à la conjoncture commerciale internationale. Le Programme comprend une enveloppe de financement direct de 700 millions de dollars, assortie de modalités souples, qui se veut un complément au soutien octroyé par les institutions financières des clients. Les modifications au Programme entreront en vigueur le 1er septembre 2026.

« Nous réaffirmons notre engagement à aider les entreprises canadiennes à composer avec les contrecoups des tarifs douaniers et à développer leur résilience à long terme », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction à EDC. « Les exportateurs canadiens continuent de faire preuve d'une détermination et d'une adaptabilité remarquables, et ce, en dépit de l'incertitude et des perturbations. En augmentant notre appétit pour le risque et en renforçant le Programme d'impact commercial, nous permettons à plus d'entreprises d'accéder aux solutions de financement et d'assurance de même qu'au soutien dont elles ont besoin pour gérer les risques, saisir de nouveaux débouchés et croître en toute confiance. Nous continuerons d'être à l'écoute de nos exportateurs et n'hésiterons pas à apporter d'autres changements afin qu'ils disposent des outils et de l'appui nécessaires pour réussir dans un contexte commercial en mutation. »

En recourant au Programme, les entreprises peuvent accéder aux produits de garantie offerts en partenariat avec leurs institutions financières ainsi qu'à des solutions de financement et d'assurances souples et personnalisées conçues pour les aider à s'adapter aux changements de la conjoncture commerciale. Par l'intermédiaire du Programme, les PME exportatrices peuvent conserver leur accès aux marchés en se prévalant de l'assurance crédit commercial et en recevant le soutien nécessaire au maintien de leurs activités. Par ailleurs, les entreprises, en particulier du segment intermédiaire, peuvent bénéficier d'un financement direct pour soutenir leurs investissements qui sont destinés à accroître leur productivité et à accentuer leurs efforts de diversification des marchés. Les entreprises peuvent aussi profiter de la gamme complète des solutions de financement, d'assurance et de soutien au fonds de roulement d'EDC ainsi que de ses renseignements sur les marchés.

Le Programme d'impact commercial peut aider les entreprises de plusieurs façons :

Se diversifier dans de nouveaux marchés mondiaux : EDC peut offrir des solutions de financement sur mesure, assorties de modalités patientes et flexibles, afin d'aider les exportateurs à mettre en œuvre leur stratégie de croissance mondiale et s'implanter sur de nouveaux marchés. Cet appui peut prendre la forme d'un partenariat avec la banque de l'entreprise afin d'accroître le soutien actuel à son fonds de roulement.

EDC peut offrir des solutions de financement sur mesure, assorties de modalités patientes et flexibles, afin d'aider les exportateurs à mettre en œuvre leur stratégie de croissance mondiale et s'implanter sur de nouveaux marchés. Cet appui peut prendre la forme d'un partenariat avec la banque de l'entreprise afin d'accroître le soutien actuel à son fonds de roulement. Augmenter la productivité et la compétitivité : EDC peut offrir des solutions de financement souples comportant des délais de remboursement prolongés dans le but de prêter main-forte aux entreprises alors qu'elles investissent dans l'acquisition de nouvelles machineries et technologies de pointe ainsi que de nouveaux équipements pour rehausser leur capacité concurrentielle.

EDC peut offrir des solutions de financement souples comportant des délais de remboursement prolongés dans le but de prêter main-forte aux entreprises alors qu'elles investissent dans l'acquisition de nouvelles machineries et technologies de pointe ainsi que de nouveaux équipements pour rehausser leur capacité concurrentielle. Préserver le fonds de roulement : Les entreprises doivent fournir un nantissement qui immobilise leur fonds de roulement au moment d'exécuter des contrats, de faire affaire avec des fournisseurs et de respecter leurs obligations internationales en matière de transport et de réglementation. Les solutions de cautionnement d'EDC peuvent les aider à obtenir les cautionnements, les lettres de garantie ou les lettres de crédit stand-by exigés sans immobiliser leurs liquidités ou leurs lignes de crédit. Elles peuvent alors libérer les capitaux dont elles ont besoin pour composer avec les perturbations, se consacrer à de nouveaux projets et s'investir dans leur croissance internationale.

Les entreprises doivent fournir un nantissement qui immobilise leur fonds de roulement au moment d'exécuter des contrats, de faire affaire avec des fournisseurs et de respecter leurs obligations internationales en matière de transport et de réglementation. Les solutions de cautionnement d'EDC peuvent les aider à obtenir les cautionnements, les lettres de garantie ou les lettres de crédit stand-by exigés sans immobiliser leurs liquidités ou leurs lignes de crédit. Elles peuvent alors libérer les capitaux dont elles ont besoin pour composer avec les perturbations, se consacrer à de nouveaux projets et s'investir dans leur croissance internationale. Se protéger des perturbations touchant les chaînes d'approvisionnement et le risque de non-paiement des biens : L'assurance crédit commercial d'EDC protège les exportateurs contre les pertes advenant le non-paiement de la part de leurs acheteurs étrangers.

L'assurance crédit commercial d'EDC protège les exportateurs contre les pertes advenant le non-paiement de la part de leurs acheteurs étrangers. Gérer les fluctuations de change : En fournissant une garantie visant les contrats de change, EDC aide les entreprisses à stabiliser leurs coûts et à mettre à l'abri leurs marges bénéficiaires des fluctuations défavorables des devises.

Par l'entremise du Programme, qui en est à sa deuxième année, EDC a accordé en date d'août 2026 environ 3 milliards de dollars en soutien à plus de 800 entreprises canadiennes dans le cadre de plus de 6 000 transactions. Le Programme s'adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, mais il met l'accent sur celles qui subissent des tensions commerciales accrues, notamment dans les filières de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile et de l'agroalimentaire. Ce soutien a été offert à des entreprises d'un océan à l'autre, y compris en Ontario (31 %), au Québec (26 %), dans l'Ouest canadien (23 %) et au Canada atlantique (20 %).

« Pour s'adapter avec succès à l'évolution du commerce international, le Canada devra tirer parti de l'ambition, de la résilience et de l'ingéniosité de nos entreprises », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Grâce au Programme d'impact commercial d'EDC, nous avons aidé plus de 800 entreprises canadiennes à concrétiser leurs ambitions en faisant appel aux solutions de financement et d'assurance et aux autres solutions commerciales offertes par EDC. Voilà comment nous donnons à nos exportateurs les moyens de conquérir de nouveaux marchés et de forger de nouveaux partenariats. Leur succès sur la scène internationale aidera à créer des emplois bien rémunérés, ici même au pays. »

En plus de ses solutions de financement et d'assurance, EDC procure aux exportateurs canadiens des informations sur les marchés, des conseils et des ressources pratiques pour composer avec l'incertitude commerciale et explorer des occasions de diversification. Par l'entremise de son Centre aide-export, de sa page Renseignements sur le marché américain de même que de ses articles, rapports et webinaires, EDC met à la disposition de milliers d'entreprises des renseignements actuels et des conseils opportuns afin de les aider à prendre des décisions éclairées en matière d'exportation.

Pour en savoir plus, consultez la page du Programme d'impact commercial d'EDC.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

SOURCE Export Development Canada

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